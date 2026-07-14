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Delcy Rodríguez nombra encargado de negocios en EE.UU. al exministro de Comercio Exterior

Álvarez Márquez, quien es economista, llega como nuevo representante de Venezuela en Estados Unidos, luego de que la mandataria removiera el lunes del cargo a Félix Plasencia para nombrarlo como su nuevo canciller de Relaciones y Comercio Exterior.
Delcy Rodríguez nombra encargado de negocios en EE.UU. al exministro de Comercio Exterior
FOTO ARCHIVO. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una rueda de prensa en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE/ Iván Cárdenas
By Washington Hispanic
julio 14, 2026 12:20 pm

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes nuevo encargado de negocios en Estados Unidos a Johann Álvarez Márquez, destituido el lunes del Ministerio de Comercio Exterior por una fusión con la Cancillería.

"Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones", dijo Rodríguez en su cuenta en Telegram.

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Álvarez Márquez, quien es economista, llega como nuevo representante de Venezuela en Estados Unidos, luego de que la mandataria removiera el lunes del cargo a Félix Plasencia para nombrarlo como su nuevo canciller de Relaciones y Comercio Exterior.

Con estos cambios, el hasta el lunes canciller Yván Gil pasó a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, en sustitución de Gabriela Jiménez, quien estuvo al frente de esa cartera desde junio de 2019.

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La nueva remodelación en el gabinete ocurre en medio de la gestión de la tragedia causada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y que ha dejado más de 4.500 fallecidos.

El pasado 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Farías, a quien ordenó conducir "los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura" a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

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Dos días después, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat).

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