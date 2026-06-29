¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las víctimas atrapadas tras un terremoto?

Nacional

La supervivencia depende de muchos factores

Residentes observan varios bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves

Para quienes quedaron atrapados entre los escombros tras un terremoto, la supervivencia depende de muchos factores, entre ellos el clima y el acceso al agua y al aire.

Según los expertos, si las lesiones no son demasiado graves, las víctimas pueden sobrevivir una semana o más, siempre que el clima no sea demasiado caluroso ni demasiado frío.

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En Venezuela, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para sacar a los sobrevivientes de entre los escombros tras los dos fuertes terremotos que sacudieron el estado norteño de La Guaira el miércoles pasado. Más de 770 edificios se derrumbaron total o parcialmente a causa de los sismos, y las réplicas continuaron sacudiendo la región .

La mayoría de los rescates se producen en las 24 horas posteriores a un desastre. Según los expertos, las probabilidades de supervivencia disminuyen con cada día que pasa. La mayoría de las víctimas resultan gravemente heridas o quedan sepultadas por la caída de piedras u otros escombros.

¿Qué factores influyen en la supervivencia ante un terremoto?

Las víctimas atrapadas tienen más probabilidades de sobrevivir si se encuentran en un espacio libre de escombros que les impida sufrir lesiones graves mientras esperan el rescate, como debajo de un escritorio resistente, explicó el geofísico Victor Tsai de la Universidad de Brown. Los expertos lo denominan un espacio vacío donde se puede sobrevivir.

Si como consecuencia del derrumbe del edificio se produjo un incendio, humo o la liberación de sustancias químicas peligrosas, esto podría disminuir las probabilidades de supervivencia de una persona, afirmó el Dr. Joseph Barbera, experto en respuesta a emergencias y profesor asociado de la Universidad George Washington.

Además, tener aire para respirar y agua para beber es fundamental a medida que pasan los días.

“Se podría sobrevivir un tiempo sin comida”, dijo Barbera. “Pero sin agua, la supervivencia sería menor”.

Las temperaturas en el lugar donde una persona está atrapada pueden afectar a su supervivencia, y las temperaturas fuera de los escombros pueden afectar a las misiones de rescate.

Más de 2.600 rescatistas de todo el mundo llegaron a Venezuela con perros de búsqueda entrenados y maquinaria, informó el gobierno. Las labores de rescate en La Guaira, la zona más afectada, se mostraron mucho más organizadas el domingo, después de que los residentes expresaran su frustración e indignación por la escasa respuesta recibida en los días previos.

Barbera afirmó que es fundamental que los supervivientes reciban atención médica vital antes de ser rescatados de entre los escombros. De lo contrario, la acumulación de toxinas provenientes de los músculos aplastados podría provocarles un estado de shock tras el rescate.

Tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, un adolescente y su abuela de 80 años fueron encontrados con vida después de nueve días atrapados en su casa arrasada. Y el año anterior, una joven haitiana de 16 años fue rescatada de entre los escombros del terremoto en Puerto Príncipe después de 15 días.

Qué hacer durante un terremoto

Las mejores prácticas para sobrevivir a un terremoto dependen de la ubicación geográfica. Los códigos de construcción en regiones con fallas activas suelen estar diseñados para resistir terremotos, pero esto no se aplica a todas partes.

En muchos países, incluyendo Estados Unidos, lo más recomendable es agacharse, buscar refugio y sujetarse, a menos que se encuentre cerca de una salida del edificio. Busque refugio debajo de una mesa pesada o cerca de muebles resistentes que puedan ofrecerle un espacio seguro en caso de que el techo se derrumbe. Cúbrase la cara con un paño o una mascarilla para protegerse del polvo y los escombros.

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Si queda atrapado entre los escombros tras un terremoto, ahorre energía y no se esfuerce demasiado. Racione la comida y el agua, esté atento a las llamadas de auxilio y busque algo cerca para hacer ruido. Si lleva un teléfono móvil, úselo con moderación e intente pedir ayuda en intervalos cortos cada día.