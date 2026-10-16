Crean unidad especial para proteger el derecho al voto en Virginia

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Lo anunció Jay Jones, fiscal general de Virginia

Virginia crea una unidad especial para proteger el derecho al voto ante posiblesirregularidades e intimidaciones en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, anunció esta semana la creación de una nueva unidad especializada en la protección de los derechos electorales, con el propósito de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su voto sin obstáculos ni intimidaciones durante las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

La iniciativa, denominada Sección de Protección del Votante, contará con un equipo de abogados encargados de investigar posibles irregularidades electorales, atender denuncias de los ciudadanos y velar por el cumplimiento de las leyes estatales relacionadas con los procesos de votación.

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Entre sus principales responsabilidades estará investigar la eliminación indebida de personas de los registros electorales, el rechazo injustificado de solicitudes de voto en ausencia, los casos de intimidación contra votantes y cualquier intento de interferir con la organización y administración de las elecciones.

Jones, miembro del Partido Demócrata, explicó que esta medida responde a la necesidad de fortalecer las garantías electorales en un momento en que las protecciones federales del derecho al voto enfrentan diversos desafíos.

Asimismo, señaló que la administración del presidente Donald Trump ha promovido iniciativas destinadas a ampliar la intervención del gobierno federal en los procedimientos electorales que tradicionalmente administran los estados.

En Virginia, donde ya comenzó el período de votación anticipada, una reciente disputa judicial ha impedido que entren en vigor nuevas restricciones federales al voto por correo impulsadas por la administración Trump.

“Este trabajo cuenta ahora con una estructura permanente y un equipo dedicado diariamente a defender los derechos de los votantes y garantizar el cumplimiento de las leyes de Virginia”, afirmó Jones mediante un comunicado.

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El fiscal general destacó que, debido a que Virginia celebra elecciones todos los años, la protección del derecho al sufragio no debe limitarse únicamente a los meses previos a una jornada electoral.

“En Virginia, el derecho al voto será defendido”, aseguró.

Atención a denuncias y grupos vulnerables

La nueva oficina estará dirigida por Ajay Saini, quien explicó que su equipo también tendrá la responsabilidad de examinar propuestas de modificaciones a las normas electorales y atender denuncias relacionadas con posibles prácticas discriminatorias.

Entre los asuntos que serán objeto de investigación figuran los cambios en los límites de los distritos electorales que pudieran perjudicar a determinados grupos de votantes, la reubicación de centros de votación y las dificultades para acceder a información electoral en distintos idiomas.

La unidad prestará especial atención a las barreras que puedan enfrentar las personas con discapacidades, los estudiantes universitarios y los integrantes de las Fuerzas Armadas al momento de participar en las elecciones.

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Saini indicó que la nueva sección trabajará en coordinación con el Departamento de Elecciones de Virginia y con la Unidad de Responsabilidad Federal de la Fiscalía General, con el objetivo de facilitar el intercambio de información y mejorar la respuesta ante posibles violaciones de las leyes electorales.