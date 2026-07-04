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Con este calor sofocante, ¿cuánta agua deberías beber realmente?

Beber demasiada agua también puede ser perjudicial
Con este calor sofocante, ¿cuánta agua deberías beber realmente?
By Washington Hispanic
julio 04, 2026 8:00 am

La recomendación principal siempre es beber mucha agua cuando hace calor. Pues bien, con estas temperaturas récord extremas, ¿cuánta agua significa eso?

Según los CDC, cuando hace calor, conviene beber 8 onzas de agua cada 15 o 20 minutos, lo que equivale a aproximadamente un cuarto de galón por hora.

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Y no te la bebas toda de golpe. Es mejor beber a sorbos pequeños. Y recuerda que beber demasiada agua también puede ser perjudicial.

No debes beber más de un litro y medio por hora, ya que podrías perder sal en la sangre, lo que podría provocar una emergencia médica.

“Hay precauciones de seguridad y cosas para las que debes estar preparado. Hidrátate, bebe mucha agua, mantente hidratado, lleva una botella de agua contigo. Controla la actividad, lleva una botella de agua, aluminio, algo de metal, algo de vidrio”, dijo el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, durante una conferencia de prensa sobre la peligrosa ola de calor y la importancia de llevar líquidos si vas a celebrar al aire libre este fin de semana.

Tomarse una cerveza el 4 de julio con este calor récord puede que no sea la mejor idea.

Según los CDC, consumir alcohol dentro de las 24 horas posteriores a realizar actividad física en ambientes calurosos puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor. Así que, mejor opta por una botella de agua.

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Lo mismo ocurre con las bebidas energéticas. Algunas contienen más cafeína que una porción estándar de café, té o refrescos, lo que podría afectar tu ritmo cardíaco, que ya podría estar elevado debido al calor.

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