Cómo ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

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Aquí tienes algunas de las organizaciones que puedes apoyar

Dos potentes terremotos consecutivos sacudieron Venezuela el miércoles por la noche , provocando el derrumbe de edificios, la muerte de cientos de personas y la desaparición de miles más en el norte del país. Se teme que haya muchas más víctimas mortales.

Gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la diáspora venezolana en todo el mundo se están movilizando para responder a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, para ayudar a encontrar a los desaparecidos y brindar atención médica y servicios humanitarios a los miles de heridos y desplazados.

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Según la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se necesita ayuda para las labores de búsqueda y rescate, refugio de emergencia para las familias desplazadas y atención médica de emergencia, seguida de agua potable y saneamiento.

Las organizaciones humanitarias se enfrentarán a numerosos desafíos, entre ellos el cierre de aeropuertos y la necesidad de agilizar la tramitación de visados ​​para los trabajadores humanitarios, declaró Michael Capponi, presidente de Global Empowerment Mission (GEM).

«Ninguna organización puede satisfacer todas las necesidades por sí sola», afirmó. «La colaboración entre gobiernos y ONG es fundamental para garantizar que abarquemos todos los ámbitos de manera eficiente y rápida».

Aquí tienes algunas de las organizaciones que puedes apoyar. La organización Charity Navigator, que evalúa a las organizaciones sin ánimo de lucro, recomienda a los donantes evitar campañas de recaudación de fondos fraudulentas verificando si la organización tiene experiencia trabajando en el tipo de desastre específico y en la región afectada, y si está registrada como organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). Charity Navigator también ha publicado su propia lista de grupos verificados que prestan ayuda a Venezuela.

Cómo ayudar a los afectados por los terremotos en Venezuela

Global Empowerment Mission (GEM), organización humanitaria con sede en Doral, Florida, colabora con su socio sin fines de lucro de larga data, la Fundación We Love . GEM comenzó de inmediato a empacar alimentos, agua, artículos de higiene, suministros médicos y otros artículos de ayuda de emergencia para su envío el jueves a Caracas, donde ha establecido un centro de distribución. GEM ya ha brindado asistencia en Venezuela en ocasiones anteriores, incluyendo 2018 y 2019.

CORE : Esta organización humanitaria sin fines de lucro está desplegando personal y colaborando con la Fundación Wayuu Taya , una organización que apoya a las comunidades indígenas Wayuu en Venezuela y Colombia y que cuenta con personal en Caracas. Su objetivo es distribuir ayuda económica a las familias afectadas, así como alimentos, agua potable, kits de higiene y otros recursos esenciales. CORE se fundó tras el terremoto de Haití de 2010.

Direct Relief : Esta organización médico-humanitaria con sede en California está financiando el despliegue de un equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) para colaborar en las labores de búsqueda y rescate, y está preparada para enviar suministros médicos a sus socios sanitarios locales según sea necesario. Direct Relief ha respondido a múltiples terremotos, incluyendo los ocurridos en Siria y Turquía en 2023.

Cruz Roja Internacional : A pesar de los daños sufridos en su sede nacional, la red nacional de hospitales y clínicas de la Cruz Roja Venezolana permanece activa y continúa brindando atención médica. Los equipos de rescate apoyan las labores de evacuación y búsqueda, además de movilizar suministros de socorro preposicionados. Las Sociedades de la Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica, Honduras y Argentina —países con una importante comunidad venezolana— han activado sus servicios para restablecer el contacto familiar y ayudar a las personas a obtener noticias de sus seres queridos.

Airlink : Esta organización humanitaria global facilita el transporte y la logística a otras organizaciones sin fines de lucro que necesitan enviar ayuda y personal a zonas afectadas por desastres en todo el mundo. Movilizará aerolíneas y empresas de logística para enviar equipos de búsqueda y rescate, personal médico y ayuda humanitaria como medicamentos, filtros de agua y alimentos a Venezuela.

World Central Kitchen : Esta organización sin fines de lucro, fundada por el chef José Andrés, se está movilizando para servir comidas calientes a las familias afectadas y al personal de primera respuesta lo más rápido posible. WCK ha liderado múltiples intervenciones en Venezuela, la más reciente en 2024, cuando familias del estado de Sucre fueron desplazadas por el huracán Beryl.

Catholic Relief Services : La agencia de ayuda internacional de la Iglesia Católica de Estados Unidos está trabajando con su socio local, Caritas Venezuela, para brindar refugio de emergencia, alimentos, agua y atención médica a las familias afectadas.

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Impacto global : El asesor e intermediario filantrópico ha creado un fondo de respuesta a los terremotos de Venezuela que canalizará la ayuda a varias organizaciones previamente seleccionadas, entre ellas UNICEF USA y Save the Children.