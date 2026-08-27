Colombia y EE.UU. llevan al Pacífico su cooperación en la lucha contra el narcotráfico

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El propio Comando Sur destacó que Colombia, como nuevo integrante de la coalición, es "un socio de larga data" de Estados Unidos en la lucha contra los carteles y un actor fundamental para la seguridad regional.

Fotografía cedida por las Fuerzas Militares de Colombia de su comandante general, Erick Rodríguez Aparicio (d), junto al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora (i), y el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, GR. Francis L. Donovan, durante una jornada de trabajo en Tumaco (Colombia).

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, y el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, se reunieron este jueves en Tumaco, zona de frontera con Ecuador, para fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa estratégica región del Pacífico.

El encuentro en Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), tuvo lugar un día después de la llegada de Donovan a Bogotá, donde el miércoles se reunió con la nueva cúpula militar colombiana, designada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

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"Desde Tumaco, en Nariño, nos reunimos con el comandante del Comando Sur de EE.UU., GR. Francis L. Donovan, para fortalecer la cooperación en seguridad y defensa entre Colombia y Estados Unidos", escribió Mora en X.

El Comando Sur también informó sobre la reunión y señaló que Donovan, Mora y el comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, mayor general Erick Rodríguez Aparicio, recibieron información de personal de élite sobre las operaciones que llevan a cabo las tropas colombianas contra grupos dedicados al narcotráfico y otras actividades criminales en el Pacífico sur.

"Llevando la lucha a las zonas que más la necesitan", señaló el Comando Sur al divulgar imágenes del encuentro, en las que destacó las operaciones de las fuerzas colombianas contra las redes narcotraficantes y la importancia de la cooperación regional.

Tumaco constituye uno de los principales focos de atención de las autoridades colombianas por su ubicación estratégica, en la frontera con Ecuador, y por la presencia de organizaciones armadas y economías vinculadas al narcotráfico.

En julio pasado, el Ejército informó de la destrucción en una zona rural de Tumaco de un depósito con más de 700 artefactos explosivos, considerado el mayor hallado en el país este año.

La visita de Donovan ocurre además en momentos en que el Gobierno de De la Espriella busca estrechar la relación de seguridad con Washington, después del distanciamiento durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

Colombia se incorporó recientemente a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), una iniciativa promovida por Estados Unidos para articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado trasnacional.

El propio Comando Sur destacó que Colombia, como nuevo integrante de la coalición, es "un socio de larga data" de Estados Unidos en la lucha contra los carteles y un actor fundamental para la seguridad regional.

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La reunión en Tumaco supone así el traslado al terreno de la nueva etapa de cooperación anunciada entre Bogotá y Washington, con énfasis en inteligencia, operaciones contra las bandas narcotraficantes y coordinación regional frente al crimen organizado.