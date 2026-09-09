Caracas prevé recuperar "parte" de aeropuerto afectado por sismos la primera mitad de 2027

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El aeropuerto de Maiquetía reactivó el martes 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos, que dejaron más de 6.500 muertos.

Fotografía del 1 de septiembre de 2026 que muestra a personas que ingresan al aeropuerto el Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación.

Venezuela espera tener recuperada "alguna parte" de su principal aeropuerto, el Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, en la primera mitad de 2027, tras los daños estructurales que hubo como consecuencia del doble terremoto del pasado 24 de junio, informó este miércoles el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

"Durante el primer semestre del año próximo esperamos ya recuperar alguna parte del aeropuerto", dijo el funcionario en una entrevista con la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Al respecto, explicó que se debe "hacer una serie de trabajos muy importantes que van a llevar varios meses", por lo que "todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial".

Garcés señaló que una de las pistas del aeropuerto, ubicado en la devastada región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), fue "severamente afectada" ya que "por ahí pasó la falla del sismo", pero afirmó que se logró recuperar en su totalidad y que está "operando de manera adecuada".

Además, previó que el aeropuerto esté "mucho mejor" que antes y que aumente la conectividad internacional debido a que hay "un interés en varias líneas aéreas" extrajeras en operar en el país suramericano.

El aeropuerto de Maiquetía reactivó el martes 1 de septiembre sus operaciones con terminales temporales, después de que sus principales instalaciones resultaran gravemente afectadas por los terremotos, que dejaron más de 6.500 muertos.

Estos espacios han permitido restablecer el 49 % de las operaciones nacionales y el 46 % de las internacionales que había antes de la tragedia, según el ministro, quien prevé "llegar a un poco más del 60 % para este año", mientras que el resto seguirá en aeropuertos alternos más alejados de Caracas.

Un total de 19 aerolíneas, 11 de ellas internacionales, están operando en las terminales temporales habilitadas la semana pasada en el principal aeropuerto, como las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra, la portuguesa TAP, la estadounidense American Airlines, la panameña Copa Airlines, la colombiana Avianca y LATAM Colombia (filial de la chilena LATAM Airlines).

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Los terminales temporales tienen una capacidad para un total de 2.168 personas, 720 de ellas en el área de salidas internacionales y 496 en el de llegadas, según la estatal Agencia Venezolana de Noticias.