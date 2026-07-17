Cámara aprueba horario de verano permanente

Nacional

Reforma horaria

Estados Unidos dio un nuevo paso hacia la posible eliminación del cambio de hora que millones de personas realizan dos veces al año.

La Cámara de Representantes aprobó el martes, por 308 votos a favor y 117 en contra, la llamada Ley de Protección de la Luz Solar, una propuesta que busca mantener de manera permanente el horario de verano en todo el país. El proyecto será enviado ahora al Senado, donde deberá ser debatido antes de avanzar en el proceso legislativo.

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El anuncio del resultado tuvo un momento inesperado. El representante republicano Scott DesJarlais, de Tennessee, quien se encontraba dirigiendo la sesión, reprodujo desde su teléfono la canción “Here Comes the Sun”, de The Beatles, mientras informaba el conteo final de la votación.

Quienes respaldan la medida consideran que dejar de adelantar y atrasar los relojes cada año facilitaría la rutina de las familias y permitiría contar con más horas de luz al finalizar la jornada laboral y escolar.

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Los promotores del proyecto también afirman que las tardes más iluminadas podrían impulsar las actividades recreativas, favorecer al comercio y al turismo, y poner fin a la confusión y las molestias que ocasionan los cambios de horario.

No obstante, la propuesta también enfrenta oposición. Diversas organizaciones médicas sostienen que mantener permanentemente el horario estándar sería más beneficioso para la salud, debido a que se adapta mejor al reloj biológico del cuerpo y ayuda a conservar hábitos de sueño más estables.

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Otra de las preocupaciones es que, durante el invierno, muchos estudiantes tendrían que salir hacia sus escuelas cuando aún está oscuro. Estados Unidos ya experimentó con el horario de verano permanente en la década de 1970, pero la medida fue retirada tras las críticas provocadas por las mañanas con poca luz.