California prohíbe las etiquetas de "fecha de caducidad" en los alimentos para reducir el desperdicio de alimentos y la confusión

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También se han propuesto leyes sobre el etiquetado de alimentos en Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Carolina del Sur, aunque no han sido aprobadas en esos estados

En casa de Kimberley Kausen, la fecha de caducidad vencida de un envase de leche significa cosas diferentes para cada miembro de la familia. Para su hija, significa que el envase debe ir a la basura. Para su esposo, significa que la leche aún está en buen estado por unos días más.

Kausen, chef y profesora de cocina en Irvine, California, es más exigente y a menudo utiliza su sentido del olfato antes de decidir qué hacer con la leche.

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“Lo pensaré bien, y si hablamos de carne y aves, seré muy cautelosa y, sin duda, haré la prueba del olfato y la prueba del tacto”, dijo.

El debate que se desarrolla en la cocina de Kausen se repite en hogares de toda California y del país, donde las distintas frases en los envases de alimentos han generado confusión entre los consumidores sobre si un alimento simplemente ha pasado su punto óptimo de consumo o si no es seguro comerlo. El estado busca reducir la confusión —y el desperdicio de alimentos que se produce cuando la gente tira la comida antes de tiempo— con una nueva ley de etiquetado de alimentos que entrará en vigor el miércoles.

Prohíbe el uso de etiquetas de "consumir preferentemente antes del" en los envases de alimentos, las cuales, según los expertos, sirven de guía para que los minoristas sepan cuánto tiempo exhibir los productos en los estantes, pero no indican si aún son seguros para el consumo. Ahora, los fabricantes que venden alimentos en California deben usar dos etiquetas estandarizadas: una etiqueta de "Consumir preferentemente antes del" para garantizar la máxima calidad y una etiqueta de "Consumir preferentemente antes del" para garantizar la seguridad del producto.

Los fabricantes de alimentos pueden optar por utilizar una u otra etiqueta, o ambas, dijo la asambleísta demócrata Jacqui Irwin, autora del proyecto de ley.

California se convirtió en el primer estado de EE. UU. en estandarizar el etiquetado de alimentos al aprobar en 2024 una ley que busca reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones que contribuyen al calentamiento global. Los legisladores del estado de Nueva York aprobaron recientemente una ley similar que está pendiente de la firma de la gobernadora Kathy Hochul.

También se han propuesto leyes sobre el etiquetado de alimentos en Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Carolina del Sur, aunque no han sido aprobadas en esos estados.

Nick Lapis, director de defensa de Californians Against Waste, organización que copatrocinó el proyecto de ley, afirmó que las etiquetas de los alimentos son la principal causa del desperdicio de comida en los hogares. Las etiquetas de "fecha de caducidad" también han sido un problema para los bancos de alimentos en California, ya que la gente interpreta esas fechas como una señal de que el alimento ha caducado, añadió.

“No necesitamos construir una infraestructura enorme ni invertir muchísimo dinero para solucionar esto. Simplemente necesitamos que las empresas utilicen las mismas palabras en todas sus marcas”, afirmó.

Según un informe de 2022 sobre el desperdicio de alimentos publicado por la Universidad de Maryland, existen más de 50 etiquetas de fecha diferentes en los alimentos envasados ​​que se venden en las tiendas. La información de estas etiquetas no está regulada en gran medida y, a menudo, no guarda relación con la seguridad alimentaria.

“Los consumidores se confunden y dan por sentado que la fecha que aparece en el envase significa ‘no lo comas y tíralo’”, dijo Kumar Chandran, director de políticas de ReFED, una organización sin fines de lucro centrada en la reducción del desperdicio de alimentos.

Chandran afirmó que la aprobación de leyes de etiquetado de alimentos en California y Nueva York ha impulsado la búsqueda de un estándar nacional. Un proyecto de ley bipartidista que establecería etiquetas uniformes para los alimentos está pendiente en el Congreso. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos recomendó hace una década que los vendedores de alimentos adoptaran la etiqueta "Consumir preferentemente antes del".

Actualmente, el único producto regulado a nivel federal con etiquetas de fecha de caducidad es la leche de fórmula para bebés.

Al no existir regulaciones federales que dicten qué información deben incluir las etiquetas, estos sellos han generado confusión entre los consumidores y, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), casi el 20 % del desperdicio de alimentos en el país. En California, esto representa aproximadamente 6 millones de toneladas de alimentos sin caducar que se desechan cada año.

Nate Rose, portavoz de la Asociación de Comerciantes de Alimentos de California, dijo que algunos comerciantes han tenido que reformar sus sistemas de etiquetado, pero en general, la asociación ha apoyado el cambio.

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Según explicó, las nuevas etiquetas darán como resultado "una situación beneficiosa para todos, ya que podremos reducir el desperdicio de alimentos y a los consumidores les resultará un poco más fácil tomar estas decisiones", y añadió que los compradores seguirán encontrando las etiquetas antiguas en las tiendas durante los próximos meses, a medida que los supermercados vendan los productos que ya las tengan.