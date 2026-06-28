Biden arremete contra Trump en un discurso ante los demócratas de Maryland: "¡Qué perdedor!"

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El discurso del expresidente, de diez minutos de duración, constituyó una de sus críticas más contundentes al presidente desde que dejó el cargo

Mientras reunía a los demócratas de Maryland en una recaudación de fondos del partido estatal el sábado por la noche, el expresidente Joe Biden criticó las acciones del hombre que lo sucedió en la Casa Blanca, describiéndolo como vanidoso y corrupto.

“No se trata solo de sus proyectos vanidosos: derribar el ala este de la Casa Blanca para construir su salón de baile, poner su nombre en el Centro Kennedy, construir un arco en su honor, incluso contratar a su propio encargado de piscinas para arreglar el estanque reflectante. ¡Vaya! ¡Qué perdedor!”, dijo Biden a los asistentes a la gala, que se celebró en un casino de Maryland.

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«El estanque refleja algo incluso peor que el narcisismo y la incompetencia que caracterizan a esta administración», continuó. «Es la corrupción, la corrupción, la corrupción descarada y flagrante. Una corrupción a una escala nunca antes vista en la historia de Estados Unidos bajo ninguna administración».

El discurso de Biden, de diez minutos de duración, constituyó una de sus críticas más contundentes al presidente Donald Trump desde que dejó el cargo. Lo pronunció exactamente dos años después de haber participado en un debate presidencial de CNN contra Trump , un momento que frustró las aspiraciones del presidente demócrata a un segundo mandato y cambió el rumbo de su legado político.

“Lo que me enfurece es que Trump quiera darle el dinero de los contribuyentes, su dinero, a los insurrectos del 6 de enero. Eso es lo que pretende”, dijo Biden a la multitud. “Estas personas no merecen ser compensadas. Merecen ir a la cárcel por muchísimo tiempo”.

Desde que dejó la Casa Blanca, Biden no ha dudado en criticar a Trump, aceptando invitaciones a eventos del partido en Maryland, Dakota del Sur y su estado natal de Delaware durante el último mes para intentar movilizar a los demócratas durante el segundo mandato de Trump.

Pero esto ocurre mientras continúa lidiando con una etapa posterior a la presidencia complicada, ya que muchos en su partido siguen frustrados con su gestión de las elecciones de 2024. Una encuesta reciente de CNN, realizada por SSRS, reveló que solo el 30% del público estadounidense tenía una opinión favorable de Biden, el porcentaje más bajo que en cualquier otro momento durante su mandato en la Casa Blanca.

El último discurso también coincide con el regreso de su familia a la escena política, para disgusto de algunos demócratas. La ex primera dama, la Dra. Jill Biden, publicó sus memorias y emprendió una gira promocional, ofreciendo su propia perspectiva sobre la saga de 2024, lo que irritó a muchos demócratas que sintieron que se estaban reabriendo viejas heridas del partido.

“Teníamos el deber de ganar y no lo hicimos”, declaró Andrew Bates, ex portavoz de Biden y uno de sus defensores más acérrimos, al New York Post . “Pienso en eso constantemente. Pero no veo por qué era necesario reabrir públicamente ahora esa conversación tan dolorosa para el partido”.

«Llámame y dímelo a la cara», respondió la ex primera dama cuando le preguntaron sobre el comentario durante una parada de su gira de presentación de libros en Washington, D.C., una respuesta que provocó críticas de muchos de sus antiguos asesores. (Según una fuente cercana al asunto, el Dr. Biden y Bates hablaron al día siguiente).

Hunter Biden, el hijo de los Biden, parece estar en todas partes y hablar de todo. Ha conseguido un gran número de seguidores en las redes sociales —más de 800.000 en X— donde publica constantemente sobre sus problemas pasados ​​con la drogadicción y reflexiones sobre política . Ha participado en largas entrevistas para podcasts, incluyendo una de dos horas con la controvertida presentadora de podcasts de derecha Candace Owens.

En una entrevista para el podcast del gobernador de California, Gavin Newsom, Hunter Biden habló abiertamente sobre cómo será recordada una de las decisiones más controvertidas de su padre.

“Me eligió a mí por encima de su legado. Porque digas lo que digas, eso será una de las primeras cosas que se escribirán sobre él”, dijo Hunter Biden sobre la decisión de su padre de perdonarlo después de que él insistiera en que no lo haría.

Los intentos por definir el legado de Biden podrían cobrar mayor relevancia en los próximos meses. El expresidente ha dedicado gran parte del año a escribir sus memorias, aunque aún no se ha anunciado una fecha de publicación oficial.

Su biblioteca presidencial ha tenido un comienzo más lento que la de sus predecesores. Biden anunció que estaría ubicada en Delaware, pero aún no ha revelado la ubicación oficial. Una fuente cercana a la situación indicó que esos detalles podrían concretarse próximamente.

Su equipo sigue recaudando fondos para ese proyecto, pero se espera que la biblioteca final sea mucho más pequeña que el centro presidencial de 850 millones de dólares del expresidente Barack Obama en Chicago, donde Biden se unió a otros presidentes para asistir a la ceremonia de inauguración la semana pasada.

Todo esto se ha desarrollado mientras el hombre de 83 años continúa luchando contra un cáncer de próstata que ha hecho metástasis en los huesos, sometiéndose a radioterapia y terapia hormonal tras recibir el diagnóstico meses después de dejar la Casa Blanca. "Creo que Joe vivirá con cáncer el resto de su vida", dijo la Dra. Jill Biden en una entrevista reciente con NBC.

Continuar la lucha

Aunque se ha enfrentado al pesimismo de algunos sectores del Partido Demócrata, Biden ha buscado maneras de ayudar a los demócratas siempre que ha podido. En las semanas previas a las primarias, Biden respaldó a dos exfuncionarios de su administración: Keisha Lance Bottoms, candidata a gobernadora de Georgia, y Dan Koh, candidato al Congreso por Massachusetts.

En el evento celebrado el sábado en Maryland, Biden se reunió con el gobernador Wes Moore y el senador Chris Van Hollen, dos demócratas del estado considerados como posibles aspirantes a la presidencia en 2028.

Moore presentó a Biden en el evento, relatando cómo el expresidente ayudó a enviar millones al estado para las labores de recuperación tras el derrumbe del puente Francis Scott Key en Baltimore en 2024.

“Nos ayudó no solo a reconstruir, sino también a sanar. Desplegó recursos federales a la ciudad para ayudar a despejar los escombros, porque sabía que millones de personas tenían esperanzas, necesitaban y contaban con eso”, dijo Moore. “Si bien el presidente Biden no nació en Maryland, nos demostró a todos lo que significa ser fuerte como Maryland y tener la fortaleza de Baltimore”.

Adrienne Green, demócrata de Baltimore, asistió a un encuentro con Biden antes de su discurso. Dijo estar emocionada de conocerlo y cree que se encuentra "muy bien para su edad", pero también mencionó la necesidad de que ambos partidos encuentren una nueva generación de líderes.

“Creo que aportan sabiduría y consejos valiosos, y así debe ser”, dijo. “Pero, francamente, creo que en ambos partidos, tanto demócratas como republicanos, hemos llegado a un punto en el que es necesario pasar el testigo”.

La representante demócrata Sarah McBride, de Delaware, es una de las personas con las que Biden se comunica regularmente. Ambos se reunieron para almorzar en Delaware la semana pasada y hablaron sobre el impacto del presidente Trump en el panorama internacional.

“Creo que a los votantes les preocupa el presente y el futuro, y creo que necesitamos un enfoque integral que incluya las voces de personas como Joe Biden y Barack Obama, y ​​líderes políticos retirados de toda la historia de nuestro partido, y estoy agradecido por el liderazgo de Joe”, dijo McBride a CNN en una conversación telefónica el sábado.

El sábado por la noche, mientras se dirigía a los demócratas, Biden insistió en que "seguía luchando" por el partido y ofreció palabras de aliento a los demócratas en su tiempo fuera del poder.

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“A todos los que amamos a nuestro país, mi mensaje esta noche es claro y sencillo: ¡Levántense, maldita sea! ¡Levántense ahora! ¡Continúen esta lucha!”, dijo entre aplausos.