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Bernie Sanders pide votar por un impuesto a los multimillonarios de California

Y aseguró que lo que está en juego en las elecciones del 3 de noviembre es "el tema más importante" que enfrenta el país.
Bernie Sanders pide votar por un impuesto a los multimillonarios de California
El senador estadounidense Bernie Sanders habla durante el acto de Bernie Sanders 'Ballots Over Billionaires' en The Novo, en el centro de Los Ángeles, California, EE. UU., el 05 de octubre de 2026. Sanders hizo campaña en apoyo de la Proposición 40, una iniciativa estatal propuesta que establece un impuesto único del cinco por ciento a los residentes de California con un patrimonio neto superior a mil millones de dólares, al tiempo que instó a los votantes a rechazar las Proposiciones 41 y 42, contramedidas que impiden que las nuevas propuestas fiscales eludan los límites de gasto y que requieren auditorías anuales de las nuevas propuestas fiscales. (Elecciones)
Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES
By Washington Hispanic
octubre 06, 2026 12:00 pm

El senador Bernie Sanders defendió este lunes en Los Ángeles la Proposición 40, que plantea un impuesto único del 5 % sobre el patrimonio de los multimillonarios de California, y aseguró que lo que está en juego en las elecciones del 3 de noviembre es "el tema más importante" que enfrenta el país.

"¿Puede el pueblo estadounidense sostener la democracia? ¿Podemos enfrentarnos a la codicia y al poder de la clase multimillonaria y crear una economía y un gobierno que funcionen para todos, o estamos destinados a vivir en una sociedad oligárquica, mendigando migajas, donde nuestra vida económica y política está controlada por un puñado de las personas más ricas del planeta?", cuestionó ante una audiencia de cientos de personas que se reunieron en el The Novo.

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La iniciativa, impulsada por una coalición de sindicatos, grupos progresistas y activistas, busca recaudar fondos para sanidad, educación y alimentación y compensar los recortes federales derivados de la ley fiscal de Donald Trump conocida como la "One Big Beautiful Bill Act".

Sanders afirmó que la medida recaudaría 100.000 millones de dólares y evitaría que unos 3 millones de californianos pierdan su cobertura médica.

Durante el mitín, el senador por Vermont señaló que dicho impuesto solo aplicaría a aproximadamente 260 multimillonarios que viven en California, que "colectivamente tienen un valor neto de más de 2,4 billones de dólares" y sostuvo que, aun con la medida, seguirían siendo 400.000 millones de dólares más ricos que el año pasado.

Sanders destacó el creciente nivel de desigualdad en el país y puso como ejemplo a Elon Musk, quien, según dijo, acumula más riqueza que el 53 % de los hogares con menos recursos de EE.UU.

También criticó a Sergey Brin, cofundador de Google, que según los registros electorales ha aportado 102 millones de dólares a la campaña contra la medida.

El senador alertó además de la concentración de poder político en manos de los multimillonarios.

"Esta noche le decimos a la clase multimillonaria: Controlen su codicia. Salgan de sus comunidades cerradas. Tómense un descanso de sus fiestas de cóctel y miren fijamente la realidad de lo que está pasando en este país", apuntó.

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Sobre las amenazas de algunos multimillonarios de abandonar California si gana el sí fueron calificadas de "extorsión" por el senador: "No creo que vayan a irse del estado, porque este es un gran estado donde ahora mismo están ganando muchísimo dinero. Y en segundo lugar, no podemos permitir que esta extorsión dicte lo que hacemos como pueblo".

Voces del mitin

"Estoy totalmente de acuerdo con la Prop 40. Creo que deberíamos cobrar el impuesto a los multimillonarios. No creo que sea justo que la clase trabajadora tenga que pagar por ello", dijo a EFE Jazmin Monterroso, una joven de 22 años, del condado de Orange.

"Estoy aquí para ver a mi hombre, Bernie", contó entre risas Denise Lyles, de 68 años, quien ya lo había visto en otras ocasiones.

La originaria de Los Ángeles respaldó la medida y aseguró que enfrenta dificultades a diario por el precio de la gasolina y de los alimentos. "La gente debería pagar lo que justamente le corresponde", sostuvo.

"Las personas no tienen un techo sobre su cabeza. Tienen que decidir entre caminar 10 kilómetros hasta el trabajo o poner un poco de gasolina al coche para llegar. Así están las cosas", sentenció.

Para Shawna Stillwell, defensora de los derechos de los inmigrantes del condado de Santa Bárbara, votar por esta proposición significa más que solo un cambio pasajero. "No quiero nada más que el sistema cambie".

La mujer de 50 años recordó los beneficios que, según explica, tuvo para financiar servicios de salud mental la Proposición 63, aprobada en California en 2004 y que estableció un impuesto del 1 % sobre los ingresos superiores al millón de dólares.

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"Necesitamos hacer eso mismo con los multimillonarios, para que nosotros, el pueblo, podamos realmente recibir la atención médica que necesitamos, porque nuestros cuerpos no deberían estar a la venta", apuntó.

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