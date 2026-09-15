Alex Saab acuerda "dar información" a EEUU que implica a "altos funcionarios venezolanos"

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"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado "no culpable" el 24 de julio.

Fotografía de archivo que muestra al empresario colombiano Alex Saab, en el condado de Miami-Dade (EE.UU.).

El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

El pacto alcanzado por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía.

El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión, según el acuerdo de 12 páginas.

A cambio, el empresario petrolero de 54 años, nacido en Colombia, accedió a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia (DOJ) con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno.

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"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado "no culpable" el 24 de julio.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Este documento nombra a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, pero también menciona a "co-acusado 1" y co-acusado 3", dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública.

Saab, quien apareció este martes con barba y vestido de color beige, compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.