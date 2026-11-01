A tres días de las elecciones de EE.UU.: Telemítines de Trump y récord de voto anticipado

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Trump ha mantenido una intensa agenda con actos de campaña prácticamente a diario durante este último mes para movilizar el voto conservador

El presidente de EE.UU., Donald Trump, fue captado este 30 de octubre, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).

A tres días de las elecciones de medio mandato en EE.UU., en las que la potencia norteamericana renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegir cargos estatales y locales, estas son las claves de la jornada de este sábado:

Hoy se habla de:

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó el sábado en su club de golf en Palm Beach (Florida), tras encabezar anoche un concurrido mitin en Daytona Beach, y se centró en una campaña a distancia a tres días de los comicios.

En la jornada sabatina, Trump convocó seis telemítines consecutivos en apoyo a candidatos republicanos de Florida y Nueva York, entre otros estados, de una veintena que prevé estos días previos a las legislativas del martes.

Trump ha mantenido una intensa agenda con actos de campaña prácticamente a diario durante este último mes para movilizar el voto conservador, sin haber conseguido revertir las encuestas que favorecen a los demócratas para recuperar la mayoría del Congreso.

El termómetro:

Más de 51 millones de estadounidenses ya votaron en las elecciones de medio mandato, según el rastreador de votos anticipados del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida, lo que supera así los niveles de las elecciones de 2022.

Según los datos recopilados por el laboratorio, más de la mitad de estas votaciones (28.133.515 papeletas) se han realizado de manera presencial en los centros habilitados, mientras que el resto corresponde a papeletas enviadas por correo postal.

Con nombre propio:

Trump dio un giro y llamó a votar por María Elvira Salazar, la congresista republicana que busca la reelección en Florida y que ganó notoriedad nacional por criticar las deportaciones migratorias que promueve el mandatario.

El presidente publicó el nombre de la legisladora de Miami de origen cubano, quien afronta una de las contiendas más reñidas en las elecciones del próximo martes, entre otros candidatos de Florida, junto con el mensaje: "AL GRAN PUEBLO DE FLORIDA, SALGAN Y VOTEN POR".

Este anuncio representa un giro de última hora para Trump, quien el mes pasado amplificó una avalancha de comentarios en línea críticos con Salazar.

El 15 de octubre, Salazar dijo que Trump respaldará la Ley Dignidad que ella impulsa para regularizar a inmigrantes sin antecedentes criminales de sectores económicos clave, aunque sin ofrecer la ciudadanía.

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La otra noticia:

Durante sus actos en Florida, Trump centró parte de su mensaje en la política exterior hacia la región y vaticinó que el Gobierno cubano "no va a durar mucho más".

El mandatario republicano calificó a la isla caribeña como "un país fallido" y aseguró que se verán resultados "dentro de estos dos años y medio, incluso antes de eso".

"Vamos a hacer que la gente regrese allí muy pronto", aseveró Trump al descartar la continuidad a largo plazo del régimen de los Castro.

Hoy explicamos qué es:

En Estados Unidos es legal financiar partidos y campañas mediante donaciones privadas y se puede aportar una cantidad ilimitada a un super-PAC (comité de acción política independiente, que recauda fondos) siempre que se respeten las restricciones sobre el origen del dinero y su utilización.

Las legislativas de este año han batido récords de aportaciones de grandes donantes y gasto de grupos externos. El gasto y las reservas en publicidad política del ciclo electoral de 2026 ya superan el récord de 2024, según datos de AdImpact.

La campaña por el Senado en Michigan entre Abdul El-Sayed y su oponente Mike Rogers está entre las carreras por el Congreso con mayor inversión publicitaria de estas elecciones, con 295,3 millones de dólares hasta el pasado 12 de octubre, lo que incluye también lo invertido en las primarias.

¿Y mañana qué?

La ofensiva republicana continuará el domingo con dos paradas clave en el Medio Oeste estadounidense: Trump ofrecerá un discurso en Iowa y posteriormente encabezará un segundo mitin en Kansas.

Trump había cancelado estos dos mítines el pasado jueves, que inicialmente había anunciado en Kansas para este sábado y en Iowa para el domingo, tras lo que se desató un debate sobre su estado de salud y sobre el posible perjuicio que su participación podría causar a los candidatos por su baja popularidad.

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El presidente decidió retomar los mítines presenciales para mañana, al tiempo que los candidatos estatales de ambos partidos celebrarán actos en la recta final de la campaña. EFE