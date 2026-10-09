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7 artistas hispanos celebrarán los 250 años de EE.UU

En las pantallas de Miami
7 artistas hispanos celebrarán los 250 años de EE.UU
Una pantalla gigante con un anuncio de la obra de Glenda León que participa en laexposición ‘Synchronía: Open Sky Museum’ (‘Museo a cielo abierto’), dispuesta en elcentro de Miami, Florida
Foto: FOTO:EFE/ CANO ESTUDIO
By Washington Hispanic
octubre 09, 2026 1:57 pm

Una red de pantallas publicitarias de Miami interrumpirá sus anuncios unos minutos al día para mostrar a la vez obras de siete artistas hispanos, del 12 de octubre al 15 de diciembre, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, según informaron los organizadores en un comunicado. La exposición, titulada 'Synchronía: Open Sky Museum' ('Museo a cielo abierto'), se presentará el 12 de octubre en la Freedom Tower (Torre de la Libertad), símbolo del exilio cubano en Miami, cuya pantalla será el centro de la red.

Las obras, centradas en la aportación hispana a la cultura de Estados Unidos, son de los españoles Daniel Canogar y Solimán López, los argentinos Andrés Reisinger y Pilar Zeta, la cubana Glenda León y los mexicanos Fabiola Larios y Alfredo Salazar-Caro. Además de en las pantallas, las obras podrán verse completas en siete instalaciones que se inaugurarán el 19 de noviembre, con la presencia de los artistas, en el parque Maurice A. Ferré, junto al Museo de Arte Pérez de Miami (PAMM).

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En el parque habrá durante casi un mes actividades gastronómicas, musicales y audiovisuales, y el PAMM acogerá un ciclo de charlas en paralelo a la feria de arte contemporáneo Art Basel Miami Beach. La directora del proyecto, la gestora cultural española Sara Zaldívar, señaló en el comunicado que la cultura hispana forma parte de la historia de Estados Unidos desde antes de su independencia.

"'Synchronía' no busca explicar la historia de los hispanos, ni revisarla ni reescribirla, solo completarla", afirmó. "La tecnología nos permite acercar el arte a quienes, normalmente, no entrarían en un museo", agregó.

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Organiza la exposición el Global Hispanic Council, una organización sin fines de lucro que promueve los lazos entre los hispanos de Estados Unidos y los del resto del mundo. La apoyan la Cámara de Comercio España-Estados Unidos, la entidad pública Acción Cultural Española y la universidad Miami Dade College, que se encargó de mapear las pantallas digitales de la ciudad.

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