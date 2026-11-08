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10 años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca

El mandatario estadounidense se alzó con la victoria en las elecciones de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton
10 años desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una intervención en el Auditorio Andrew Mellon en Washington DC en 2026.
Foto: EFE/Archivo/EPA/JIM LO SCALZO
By Washington Hispanic
noviembre 08, 2026 9:06 am

Se cumplen 10 años desde que Donald Trump ocupó la Casa Blanca por primera vez. El mandatario estadounidense se alzó con la victoria en las elecciones de 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton.

Trump, que nunca había ocupado un cargo político hasta entonces, fue criticado por su incorrección política, comentarios misóginos y racistas, y su discurso demagógico. Gracias al eslogan "Make America Great Again" (Hacer América grande de nuevo) y su propuesta de construir un muro en la frontera con México, el magnate se hizo con la presidencia del país por primera vez, la cual revalidaría en 2024 para un segundo mandato.

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