Wes Moore busca frenar robos de autos juveniles

Metro

PROGRAMA PILOTO

El gobernador de Maryland, Wes Moore, ordenó al Departamento de Servicios Juveniles del estado poner en marcha de inmediato un programa piloto destinado a combatir el robo de vehículos cometido por menores de edad en la ciudad de Baltimore y el condado de Montgomery, dos jurisdicciones que han registrado un incremento de estos delitos durante el último año.

La nueva disposición, que permanecerá vigente hasta nuevo aviso, surge después de un trágico accidente en el que un automóvil robado, conducido por un niño de apenas 12 años, estuvo involucrado en una colisión con un motociclista de 69 años, quien posteriormente falleció a consecuencia de sus heridas.

ANUNCIO

“La seguridad pública es mi principal prioridad y me preocupa la frecuencia con la que jóvenes e incluso niños pequeños están participando en robos de vehículos”, expresó Moore en un comunicado.

El mandatario señaló que algunos de los incidentes recientes han provocado lesiones graves y pérdidas de vidas humanas, por lo que consideró indispensable actuar antes de que ocurran nuevas tragedias.

“No podemos esperar a que un accidente fatal sea el punto de partida para una intervención significativa. Debemos tomar medidas decisivas para detener este comportamiento antes de que se pierdan más vidas”, enfatizó.

Prevención y apoyo a las familias

En declaraciones enviadas por correo electrónico al medio Maryland Matters, el Departamento de Servicios Juveniles explicó que fortalecerá la coordinación entre las agencias participantes mediante las reuniones existentes del programa Youth of Concern, orientadas a identificar a menores en situación de riesgo.

La iniciativa buscará responder con mayor rapidez a los incidentes y conectar a los jóvenes y sus familias con servicios de orientación, supervisión y asistencia. También incluirá a niños de menor edad que puedan recibir apoyo comunitario o atención residencial mediante los procedimientos destinados a menores que necesitan supervisión.

ANUNCIO

Según la oficina del gobernador, el proyecto podría tomar como referencia un programa implementado en Minnesota en 2021, cuyo objetivo es reducir la participación de adolescentes y adultos jóvenes en el robo de automóviles mediante estrategias de prevención e intervención temprana.

Las autoridades esperan, además, aprovechar la experiencia del programa Thrive, una iniciativa del Departamento de Servicios Juveniles enfocada en prevenir la violencia armada entre los jóvenes.

Reformas al sistema de justicia juvenil

La administración Moore y la legislatura estatal, ambas bajo control demócrata, han impulsado diversas medidas para modificar la manera en que Maryland aborda los delitos cometidos por menores.

Entre ellas figura una ley aprobada en 2024 que establece mecanismos para que los jóvenes acusados de robar vehículos puedan ser evaluados bajo el procedimiento conocido como Children in Need of Supervision (Menores que Necesitan Supervisión). Este proceso permite que los adolescentes y sus familias tengan acceso a distintos programas de asistencia y apoyo.

Asimismo, el pasado 1 de octubre entró en vigor la Ley de Reforma de Acusaciones contra Jóvenes (Youth Charging Reform Act), que establece mayores restricciones para procesar a menores de edad como adultos.

Sin embargo, los delitos de extrema gravedad, como el asesinato en primer grado o la violación, continúan siendo remitidos directamente a tribunales para adultos.

ANUNCIO

(Source: https://marylandmatters.org/)