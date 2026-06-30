Virginia permitirá la venta de marihuana recreativa en tiendas minoristas a partir de 2027

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Esta medida representa la más reciente ampliación del acceso a esta droga —que sigue siendo ilegal a nivel federal— mediante políticas estatales.

Cinco años después de convertirse en el primer estado del sur en legalizar la posesión de marihuana, Virginia ha aprobado una forma legal de venderla a usuarios recreativos.

La legislación presupuestaria estatal aprobada el lunes permitirá la apertura de hasta 350 dispensarios de cannabis en todo Virginia a partir del 1 de julio de 2027. Esta medida representa la más reciente ampliación del acceso a esta droga —que sigue siendo ilegal a nivel federal— mediante políticas estatales.

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“Virginia legalizó la posesión para adultos hace años, pero sin un mercado minorista regulado, dejamos que el mercado ilícito cubriera ese vacío”, declaró a principios de este mes el senador estatal Lashrecse Aird, demócrata y líder legislativo en este tema. “Este acuerdo nos ofrece una vía más inteligente y segura, que protege a los consumidores, garantiza que los productos se sometan a pruebas y estén etiquetados correctamente, y crea un mercado legal lo suficientemente asequible y accesible como para competir de verdad”.

Esto es lo que debes saber sobre la nueva ley de Virginia, el largo proceso para habilitar las ventas minoristas y cómo encajan los cambios del estado en el panorama nacional:

La ley de Virginia permite nuevas tiendas y un límite de posesión más alto.

Virginia ya contaba con un programa de marihuana medicinal que permitía a los pacientes adquirirla en dispensarios. Ahora, los reguladores estatales comenzarán a aceptar solicitudes de licencias de venta al por menor el 1 de febrero, antes del 1 de julio de 2027, fecha en que comenzarán las ventas recreativas para adultos mayores de 21 años.

La ley aumenta el límite de posesión estatal de 1 onza a 2 onzas (de 28 gramos a 57 gramos) y seguirá permitiendo que las personas cultiven una pequeña cantidad de plantas en casa.

El estado aplicará un impuesto especial además del impuesto sobre las ventas, y se espera que esa combinación genere alrededor de 51 millones de dólares en ingresos para el estado en el primer año del programa, según los documentos presupuestarios legislativos .

Los defensores de la legalización están anunciando los cambios.

Los demócratas han impulsado la legalización y la venta recreativa de marihuana en el estado. Han presentado el tema como una cuestión de equidad, luego de que datos estatales revelaran que los afroamericanos de Virginia eran objeto de desproporcionada vigilancia policial y condenas por consumo de marihuana. Solo una pequeña minoría de los legisladores republicanos del estado ha apoyado la legalización, y muchos han expresado su preocupación por la seguridad y la salud pública.

En general, los defensores de la legalización han aplaudido la legislación de Virginia, aunque muchos se opusieron a una disposición que aumenta la multa civil por consumo público, argumentando que podría conducir nuevamente a una aplicación desproporcionada de la ley basada en la raza.

Chelsea Higgs Wise, una activista de base cuyo grupo, Marijuana Justice, fue uno de los que pidieron a la gobernadora demócrata Abigail Spanberger que reconsiderara el aumento de la multa, dijo que la legislación seguía siendo un avance alentador después de años de incertidumbre.

Durante los últimos cinco años, "los adultos que desean consumir de forma razonable se han sentido confundidos, y con razón", afirmó.

Virginia es un caso atípico en el Sur.

La marihuana es legal en la mayoría de los estados de EE. UU. para uso medicinal o recreativo, y aproximadamente la mitad la permite para uso recreativo, según el Marijuana Policy Project, que aboga por la legalización y realiza un seguimiento de la evolución de las políticas en todo el país.

Virginia sigue siendo una excepción en el Sur por su enfoque permisivo.

Las leyes federales están en desacuerdo con los cambios estatales.

A pesar de que casi todos los estados permiten alguna forma de consumo de cannabis, el gobierno de Estados Unidos mantiene su prohibición de larga data sobre esta droga .

Pero en un importante cambio de política, la administración Trump anunció en abril que reclasificaría la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa y aceleraría el proceso para una reclasificación más amplia .

Cómo llegó Virginia hasta aquí

Durante la década de 2010, Virginia amplió gradualmente el acceso a la marihuana con fines médicos. Posteriormente, en 2021, Virginia se convirtió en el primer estado del sur en legalizar la marihuana con la aprobación de una ley que permitía a los adultos mayores de 21 años poseer y cultivar la droga.

Pero los legisladores no promulgaron por completo un marco regulatorio para las ventas minoristas fuera del programa estatal de marihuana medicinal. El control partidista del gobierno de Virginia cambió en noviembre de 2021, y el tema quedó estancado durante años . En 2024, el gobernador republicano Glenn Youngkin vetó un proyecto de ley que habría establecido las ventas minoristas recreativas.

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Spanberger, quien asumió el cargo en enero de 2026, prometió su apoyo durante su exitosa campaña a la legislación que establecía un mercado minorista. Si bien la gobernadora vetó la legislación demócrata surgida de la sesión legislativa de este año, finalmente llegó a un acuerdo con los legisladores. Dichas disposiciones se incorporaron a un proyecto de ley de presupuesto estatal que fue aprobado definitivamente el lunes y ahora se convierte en ley, según la oficina de la gobernadora, luego de que los legisladores aceptaran todas las enmiendas de Spanberger.