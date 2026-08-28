Virginia incorpora las identificaciones digitales a Apple Wallet

Metro

Nueva opción para los residentes

La nueva identifi cación digital también puede utilizarse en los controles de seguridad de 250 aeropuertos de Estados Unidos.

Los ciudadanos de Virginia ya pueden guardar su licencia de conducir o su tarjeta de identificación en Apple Wallet, una medida que forma parte de la estrategia del estado para ampliar sus servicios digitales y facilitar los trámites cotidianos.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Virginia (DMV) informó que esta nueva función permite utilizar un iPhone o un Apple Watch para acreditar la identidad o demostrar que se cumple con la edad requerida en determinadas situaciones. El sistema está diseñado para que el usuario pueda compartir únicamente la información necesaria, sin tener que entregar físicamente su teléfono o reloj a otra persona.

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La nueva identificación digital también puede utilizarse en los controles de seguridad de 250 aeropuertos de Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

Además de los aeropuertos, los residentes podrán presentar su identificación digital en las diferentes oficinas del DMV de Virginia, en las tiendas ABC y en algunos establecimientos comerciales que acepten este método de verificación.

Funcionarios del Departamento de Transporte, calificaron la iniciativa como un avance relevante para el estado. En opinión de ellos, la posibilidad de llevar la identificación en el teléfono demuestra el compromiso de Virginia con la innovación tecnológica y, al mismo tiempo, con una mayor protección de los datos personales.

También señalaron que muchos ciudadanos habían expresado su interés en contar con esta alternativa y destacó la colaboración con Apple para desarrollar una herramienta que combine comodidad y seguridad.

El DMV, también resaltó la importancia de adaptar los documentos oficiales a la manera en que las personas viven actualmente. Explicaron que, los teléfonos móviles se han convertido en una parte fundamental de la vida diaria y ahora también pueden servir como un medio para llevar consigo la identificación estatal.

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Los residentes de Virginia que quieran utilizar esta función pueden consultar el sitio web del DMV para obtener información sobre los requisitos y las instrucciones necesarias para configurar su identificación digital en Apple Wallet.