Una operación encubierta termina con nueve arrestos

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Atrapados en el chat

Los nueve detenidos tienen entre 21 y 48 años y, en conjunto, enfrentan 20 cargos criminales.

Una operación encubierta llevada a cabo por la Unidad de Explotación Infantil (CEXU), perteneciente a la Oficina de Delitos Graves del Departamento de Policía del Condado de Fairfax, terminó con el arresto de nueve hombres. Según las autoridades, la mayoría de ellos se desplazó hasta el condado de Fairfax con la intención de mantener encuentros de carácter delictivo con menores de edad.

Durante la investigación en internet, los detectives se hicieron pasar por adolescentes para identificar a personas que utilizaban distintas plataformas digitales con el propósito de iniciar conversaciones de contenido sexual explícito con menores.

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Los sospechosos, convencidos de que iban a encontrarse con un menor en Fairfax County para mantener un encuentro sexual, fueron recibidos por agentes de la Unidad de Supresión de Delitos Violentos (VCS) y detectives de la CEXU. Los nueve detenidos tienen entre 21 y 48 años y, en conjunto, enfrentan 20 cargos criminales.

● Jonathan William Carter, de 29 años y residente de Statesville, Carolina del Norte, fue detenido y acusado de solicitar a un menor con fines sexuales. Posteriormente quedó en libertad tras pagar una fianza garantizada de 5.000 dólares.

● Ammar Ezzulddin Alhafidh, de 48 años y residente de Ashburn, fue acusado de solicitar a un menor y de procurar a un menor para la prostitución. Permanece detenido sin derecho a fianza.

● Carlos Navarrete Campos, de 42 años y residente de Manassas, enfrenta cargos por solicitar a un menor y procurar a un menor para la prostitución. Fue puesto en libertad con una fianza garantizada de 1.500 dólares.

● Favio Daniel Sejas Escobar, de 44 años y residente de Springfield, fue acusado de solicitar a un menor y quedó en libertad tras una fianza garantizada de 1.500 dólares.

● Henry Flores Herrera, de 39 años y residente de Alexandria, fue acusado de solicitar a un menor y de solicitar a un menor para la prostitución. Fue liberado bajo una fianza garantizada de 5.000 dólares.

● Joshua Paul Blochowicz, de 41 años y residente de Stafford, enfrenta tres cargos por solicitar a un menor y un cargo por intento de mantener contacto indecente con un menor. Fue puesto en libertad con una fianza garantizada de 5.000 dólares.

● Rashad Taheem Norris, de 32 años y residente de Woodbridge, fue acusado de solicitar a un menor y de intentar mantener contacto indecente con un menor. Permanece detenido sin fianza.

● Reyben Sanchez Hernandez, de 21 años y residente de Reston, fue acusado de solicitar a un menor, procurar a un menor para la prostitución y conducir con una licencia suspendida. Fue liberado bajo una fianza garantizada de 3.000 dólares.

● Wilmer Aguilar Cruz, de 28 años y residente de Woodbridge, enfrenta dos cargos por solicitar a un menor y otro por intento de mantener contacto indecente con un menor. Fue puesto en libertad con una fianza garantizada de 3.000 dólares.

Las autoridades advierten que quienes buscan aprovecharse de menores suelen recurrir a diferentes aplicaciones, redes sociales y plataformas digitales para ponerse en contacto con posibles víctimas. Por ello, recomiendan a los padres supervisar de cerca la actividad de sus hijos en internet y utilizar las herramientas de seguridad disponibles para restringir el acceso a páginas o plataformas inapropiadas.

La policía también considera importante mantener una comunicación abierta con los menores y hablar con ellos sobre los posibles peligros asociados con el uso de estas plataformas. Asimismo, se recomienda enseñarles a informar sobre cualquier persona que mantenga conversaciones inapropiadas o que intente presionarlos para que envíen imágenes de contenido sexual.

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Los detectives piden a cualquier persona que tenga información sobre estos casos, o sobre otros incidentes relacionados, que se comunique con la Oficina de Delitos Graves al 703-246-7800, opción 6.