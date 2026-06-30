Una nueva ley de Virginia permite a los jueces poner freno a los conductores que exceden los límites de velocidad

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Será el primer estado del país en implementar completamente el programa habilitado por la tecnología, según informaron las autoridades.

En el vehículo de demostración en Arlington, Virginia, se pisa el acelerador a fondo. La conductora lo ha presionado hasta el límite. Suena una alarma estridente que le advierte que está intentando ir demasiado rápido. Pero el coche respeta el límite de velocidad: 40 km/h en una calle y 72 km/h en otra.

Lo que impide que el coche alcance velocidades más altas es un dispositivo inteligente de asistencia a la velocidad.

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La manifestación tuvo lugar en vísperas de la entrada en vigor de una nueva ley en Virginia que otorga a los jueces la autoridad para ordenar la instalación del dispositivo en casos de exceso de velocidad.

El Distrito de Columbia y Maryland aprobaron leyes similares en 2025 y este año, y otros estados tienen leyes en trámite o ya aprobadas, pero Virginia se convertirá el 1 de julio en el primer estado del país en implementar completamente el programa habilitado por la tecnología, según informaron las autoridades.

El martes, defensores de la seguridad peatonal se unieron a funcionarios de Maryland y Virginia, así como a representantes de fabricantes de dispositivos, en Arlington para conmemorar la adopción de la ISA en la región.

El teniente de policía del condado de Montgomery, Maryland, Patrick Kepp, perdió las piernas tras un accidente en 2023. El conductor de 19 años que lo atropelló circulaba a 261 km/h y ya era conocido por las autoridades. Kepp explicó que los dispositivos ISA funcionan de forma similar a un bloqueo de encendido para casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

“Hemos demostrado que la tasa de reincidencia por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con el dispositivo de bloqueo de encendido es significativamente menor, y esperamos que estos dispositivos puedan ayudar a reducir esas velocidades y a mantener nuestras carreteras más seguras”, dijo Kepp.

Michael Cassidy, un juez jubilado de Virginia convertido en defensor de estos dispositivos, dijo que en su tribunal de Fairfax, "la multa por exceso de velocidad a 160 kilómetros por hora no es infrecuente, desafortunadamente".

También dijo que, en el caso de algunos conductores reincidentes que exceden la velocidad permitida, las penas de cárcel, las multas y la suspensión del permiso de conducir no son suficientes.

“La cuestión es qué sucede, para un juez que dicta sentencia, el día en que finaliza la suspensión de la licencia o se paga la multa”, dijo Cassidy.

Según la ley de Virginia, firmada en 2025 por el entonces gobernador Glenn Youngkin, los jueces pueden ordenar la instalación de dispositivos limitadores de velocidad para los infractores condenados por conducir a más de 160 km/h (100 mph).

Jessica Hart, de la organización DC Families for Safe Streets, se vio inmersa en el mundo del activismo cuando su hija Allie, de 5 años, murió en un cruce de calles del Distrito en 2021.

Ella conoció la tecnología ISA en 2023 y trabajó con Charles Allen, miembro del Consejo del Distrito 6 de Washington D.C., para incluir esta tecnología en su Ley STEER de 2025, dirigida a los infractores reincidentes de las leyes de tránsito.

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“Esto significa muchísimo para las familias que han pasado por esta horrible experiencia”, dijo Hart.