Una noche para celebrar sueños: Smithsonian conmemora 20 años del programa Young Ambassadors

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Veinte años después de su creación, Young Ambassadors no solo celebra un aniversario. Celebra cientos de historias de transformación, oportunidades para una nueva generación de jóvenes dispuestos a liderar, crear y dejar huella.

El programa Young Ambassadors, creado por el Smithsonian Latino Center, nació con un propósito claro: ofrecer a jóvenes estudiantes la oportunidad de explorar carreras vinculadas a las artes, la cultura, la historia y el liderazgo comunitario.

A ritmo de salsa y música latina, los antiguos participantes se reencontraban entre abrazos y sonrisas, mientras líderes comunitarios, jóvenes estudiantes y representantes del mundo cultural celebraban juntos una historia construida durante dos décadas. Así transcurrió una emotiva reunión organizada por el Smithsonian Institution para conmemorar el vigésimo aniversario del Programa Young Ambassadors, una iniciativa que durante 20 años ha abierto puertas a cientos de jóvenes a través del arte, la educación y el liderazgo.

El elegante evento tuvo lugar en el hermoso National Museum of African Art, en pleno corazón de Washington, D.C., un escenario ideal para una celebración que no solo recordó el pasado del programa, sino también el impacto que ha tenido en la vida de generaciones enteras de jóvenes provenientes de distintas comunidades del país.

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Desde el inicio de la recepción, el ambiente estuvo marcado por la emoción. Entre conversaciones, fotografías y recuerdos compartidos, decenas de ex alumnus, muchos de ellos hoy convertidos en profesionales, líderes comunitarios y artistas, regresaron para reencontrarse con quienes, años atrás, compartieron una experiencia que marcó profundamente sus vidas.

Emily Key, del Smithsonian Institution, una de las gestoras del Programa Young Ambassadors, dirigiéndose a los asistentes el día del evento.

El programa Young Ambassadors, creado por el Smithsonian Latino Center, nació en 2006 con un propósito claro: ofrecer a jóvenes estudiantes la oportunidad de explorar carreras vinculadas a las artes, la cultura, la historia y el liderazgo comunitario, brindándoles herramientas para crecer académica y profesionalmente mientras fortalecen su identidad cultural.

Uno de los momentos centrales de la noche llegó con las palabras de varios invitados especiales que reflexionaron sobre el legado del programa y su impacto a lo largo de estas dos décadas.

Entre ellos estuvo Jorge Zamanillo, director fundador del Museo Nacional del Latino Americano del Smithsonian, quien destacó la importancia de continuar creando espacios donde las nuevas generaciones puedan verse reflejadas, desarrollar su potencial y convertirse en protagonistas dentro de algunas de las instituciones culturales más importantes del país.

También participaron Adrián Aldaba, National Programs Manager y Emily Key, Assistant Director of Learning and Public Engagement quien compartió uno de los mensajes más emotivos de la noche al reflexionar sobre su vínculo personal con el programa, proyecto que ayudó a construir hace dos décadas.

“Crear el programa Young Ambassadors en 2006 y brindar oportunidades para que jóvenes descubran quiénes son, conozcan mejor a sus comunidades y reconozcan su propio potencial ha sido uno de los mayores privilegios de mi vida”, expresó Key durante su intervención.

🔍 Jorge Zamanillo, director fundador del Museo Nacional del Latino Americano del Smithsonian. 🔍 Jovenes participantes del Programa Young Ambassadors, celebran durante la reunión por el 20 aniversario del programa. 🔍 Jovenes participantes del Programa Young Ambassadors, celebran durante la reunión por el 20 aniversario del programa. 🔍 Ex participantes bailando durante la recepción por el 20 aniversario del Programa Young Ambassadors del Smithsonian Institution.

Key destacó además que, en estos veinte años, más de 350 jóvenes han pasado por el programa, muchos de ellos convirtiéndose en líderes que hoy sobresalen académica y profesionalmente, mientras continúan aportando positivamente a las comunidades donde viven y trabajan.

“Lo que siempre me ha inspirado profundamente es ver cómo ese impacto continúa multiplicándose. Jóvenes que adquieren herramientas y confianza para generar cambios positivos, y que luego utilizan esa experiencia para ayudar a otros a crecer. Ese espíritu de compromiso comunitario es precisamente el corazón de todo lo que buscamos construir con Young Ambassadors”, afirmó.

Key también recordó además las palabras de una ex participante del programa, Jazmin Morales, quien resumió perfectamente el espíritu de la iniciativa al señalar: ‘Young Ambassadors me dio el poder para ayudar a empoderar a otros’.

Pero más allá de los discursos, quizás lo más poderoso de la noche fue observar el resultado concreto de estos veinte años: decenas de ex participantes conversando, recordando anécdotas y compartiendo historias sobre cómo aquella oportunidad ofrecida por Young Ambassadors terminó influyendo en decisiones académicas, carreras profesionales e incluso en la manera en que hoy entienden su rol dentro de sus comunidades.

Y como toda gran celebración merece cerrar con alegría, una banda en vivo se encargó de transformar la elegante recepción en una verdadera fiesta. Poco a poco, los asistentes dejaron a un lado la formalidad para bailar, disfrutar y celebrar juntos una comunidad construida alrededor del aprendizaje, la cultura y la inspiración.

Veinte años después de su creación, Young Ambassadors no solo celebra un aniversario. Celebra cientos de historias de transformación, oportunidades que cambiaron vidas y una apuesta permanente por una nueva generación de jóvenes dispuestos a liderar, crear y dejar huella.

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Porque al final, esa parece ser la esencia del programa: demostrar que cuando se invierte en los jóvenes, el impacto puede extenderse mucho más allá de un salón de clases y perdurar, como quedó demostrado esta noche, durante toda una vida.