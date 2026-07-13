Una mujer fue hallada muerta a tiros dentro de su casa

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La policía no ha revelado públicamente la identidad de la mujer fallecida ni la de su marido.

Según la policía, una mujer falleció tras un homicidio por violencia doméstica en el que se vieron involucrados un matrimonio en el condado de Fairfax, Virginia, la noche del domingo.

Según la policía del condado de Fairfax, el tiroteo doméstico tuvo lugar en la cuadra 12000 de Washington Brice Road.

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Los agentes fueron alertados a la vivienda de Fair Oaks alrededor de las 22:30 horas y encontraron a una mujer muerta, aparentemente por heridas de bala.

“La investigación continúa, pero tenemos a un sospechoso detenido y no hay otros implicados”, declaró el subcomisario Brendan Hooke durante una rueda de prensa a primera hora del lunes.

La policía no ha revelado públicamente la identidad de la mujer fallecida ni la de su marido.

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La policía del condado de Fairfax está investigando el tiroteo y ha pedido a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con el departamento.