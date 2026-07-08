Una mujer de 72 años estafa a un hombre por 400.000 dólares

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Lo conoció en un sitio web de citas

Según los fiscales del condado de Montgomery, Maryland, una mujer de 72 años conoció a un hombre en un sitio web de citas, se mudó a su casa meses después y luego lo estafó progresivamente por 400.000 dólares.

Janey Sears presionó a un hombre de unos 50 años para que hiciera inversiones, se embolsó secretamente los fondos en una cuenta personal y luego despilfarró su dinero, gastando 55.000 dólares en un sedán nuevo y apostando 100.000 dólares en casinos.

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Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Condado de Montgomery, un jurado del Tribunal de Circuito del Condado de Montgomery declaró a Sears culpable el martes de un plan de robo por más de 100.000 dólares, fraude de valores y malversación de fondos por parte de un fiduciario.

Según los fiscales, Sears contactó con el hombre, un empleado federal, a través de un sitio web de citas en septiembre de 2019. Le dijo que era graduada de Harvard y propietaria de una empresa de logística de transporte con sede en Washington D.C.

La primera vez que se vieron en persona, Sears le sugirió que se quedara en la casa de la víctima en Silver Spring para que le resultara más fácil asistir a una reunión en Baltimore a la mañana siguiente.

Un par de meses después, el hombre accedió a que ella se mudara a la casa en noviembre de 2019.

Sears convenció al hombre de realizar algunas mejoras en su hogar y le sugirió que solicitara una línea de crédito con garantía hipotecaria para ayudar a pagarlas. Con el apoyo de Sears, consiguió un préstamo de 150 000 dólares en mayo de 2020.

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En agosto de 2021, Sears convenció al hombre para que se uniera a un fondo de inversión en acciones de Pfizer. Según los fiscales, le prometió que había ganado lo suficiente como para ser "financieramente independiente" y le dijo que este tipo de inversión normalmente estaba reservada para personas adineradas, como ella.

El hombre le entregó dinero a Sears mensualmente desde agosto de 2021 hasta mayo de 2023, creyendo erróneamente que ella realizaba inversiones en su nombre. Sin embargo, según los fiscales, Sears depositó todos esos cheques, transferencias bancarias y efectivo en sus cuentas personales.

Los fiscales detallaron los pagos al jurado en un diagrama de flujo , que incluía una transacción para comprar un Alfa Romeo Giulia 2022 en 2021. Ella le dijo a la víctima que el auto nuevo provenía de su padre.

Otro gráfico muestra que Sears apostó alrededor de 113.000 dólares en el MGM Casino y en el Live! Casino & Hotel Maryland, así como en el Ocean Resort Casino de Nueva Jersey.

El jurado deliberó durante una hora y quince minutos antes de emitir su veredicto de culpabilidad el martes. Se espera que Sears sea sentenciada el 28 de agosto; se enfrenta a una pena de hasta 23 años de prisión.

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“La acusada manipuló a la víctima, ganándose su confianza, y lo engañó haciéndole creer que actuaba en su mejor interés”, declaró el fiscal del condado de Montgomery, John McCarthy, en un comunicado de prensa. “Agradecemos que el jurado haya descubierto la red de mentiras de la acusada y que se haga justicia”.