Una masa de aire tropical provocará fuertes lluvias y posibles inundaciones en la región de Washington D.C.

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Se prevé que fuertes tormentas eléctricas dejen caer grandes cantidades de lluvia por la tarde y noche, amenazando con provocar cortes de electricidad o inundaciones en algunas zonas

La zona de Washington D.C. se encuentra bajo unas condiciones pantanosas este jueves: ese tipo de aire tropical denso que puede convertir rápidamente las tormentas de la tarde en un problema.

Una masa de aire tropical está provocando un día húmedo con posibilidad de tormentas que traerán fuertes lluvias y vientos intensos.

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Se prevé que fuertes tormentas eléctricas dejen caer grandes cantidades de lluvia el jueves por la tarde y noche, amenazando con provocar cortes de electricidad o inundaciones en algunas zonas.

La región de Washington D.C. estará bajo alerta por inundaciones a partir de las 2 de la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que las zonas urbanas a lo largo de la Interestatal 95, que han experimentado fuertes lluvias esta semana, son las que corren mayor riesgo.

“Estamos monitoreando tormentas eléctricas más fuertes para esta tarde y noche”, dijo Steve Rudin, meteorólogo de 7News First Alert. “Cualquier tormenta que se desarrolle podría traer vientos fuertes, junto con zonas de lluvia moderada a intensa”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las precipitaciones podrían alcanzar entre 2 y 3 pulgadas por hora.

Los fuertes vientos podrían derribar árboles, lo que podría provocar cortes de electricidad más tarde ese mismo día.

“Las lluvias y tormentas que persisten cesarán esta noche, con algo de niebla dispersa durante la madrugada”, dijo Rudin.

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Aparte del riesgo de tiempo severo, el jueves será cálido, con temperaturas máximas de entre 85 y 90 grados y alta humedad.

En el pronóstico del tiempo siguen apareciendo probabilidades de lluvia para el viernes, el sábado y el domingo, aunque se esperan periodos de sol durante el fin de semana.

Pronóstico

JUEVES: ALERTA METEOROLÓGICA Parcialmente soleado; chubascos y tormentas dispersas. Máximas: 85-89

JUEVES POR LA NOCHE: Parcialmente nublado; posible niebla dispersa. Mínimas: 68-75 °F. Vientos: Oeste a 5 mph.

VIERNES: Parcialmente nublado; chubascos dispersos, posibles tormentas. Máximas: cerca de 90 grados. Vientos: del oeste de 5 a 10 mph.

SÁBADO: Parcialmente soleado. Máximas: 78-85 grados. Vientos: del norte de 5 a 10 mph.

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DOMINGO: Parcialmente soleado, posibles chubascos aislados. Máximas: 83-88 ° F. Vientos: del norte de 3 a 8 mph.