Una escuela del noroeste de Washington D.C. está infestada de roedores, según un educador

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A pesar de sus súplicas a los directivos de la escuela y de la ciudad, Lewis afirmó que el problema de fondo persiste. No tiene previsto regresar al campus escolar en otoño.

A la semana de empezar a trabajar en el campus educativo de Columbia Heights, en el noroeste de Washington D.C., Kiesha Lewis vio una rata correr por debajo de la puerta de su oficina y chocar contra la pared.

Compartía el espacio con un compañero al que no le molestaban los roedores. Lewis compró trampas adhesivas para ratas y su compañero las colocó en las esquinas de la oficina. A menudo, se aseguraba de que la habitación estuviera libre de roedores antes de que llegara Lewis, la coordinadora de desarrollo comunitario de la escuela secundaria.

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Cuando esa compañera de trabajo dejó la escuela esta primavera, Lewis trabajaba en la única parte del gran campus de la escuela secundaria donde nunca veía un animal ni excrementos: la parte delantera de la cafetería.

A pesar de sus súplicas a los directivos de la escuela y de la ciudad, Lewis afirmó que el problema de fondo persiste. No tiene previsto regresar al campus escolar en otoño.

“Los roedores transmiten enfermedades, e incluso si no se entra en contacto directo con el roedor, si se entra en contacto con sus excrementos o su orina, existe la posibilidad de que las personas se enfermen”, declaró Lewis a WTOP.

Lewis no sabe cuántas ratas atraparon las trampas de la oficina, porque su colega las tiraba y ponía otras nuevas, asegurándole que no pasaba nada. Otros compañeros, según cuenta, le comentaron que «este problema con los roedores lleva años y no se ha solucionado».

En uno de los baños para adultos, había agujeros en las paredes. Según Lewis, se usaban trampas adhesivas para taparlos.

Alertó directamente al Departamento de Servicios Generales de la ciudad, escribiendo en un correo electrónico a finales de abril que, durante su tiempo en la escuela, “se han capturado más de siete roedores solo en mi área de trabajo”. Hizo hincapié en que el problema no está relacionado con el personal de operaciones o mantenimiento, y que “la situación está claramente fuera del alcance del mantenimiento rutinario”.

El resultado, según ella, fue una "operación de captura masiva".

En un comunicado, las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia afirmaron que los campus reciben servicios preventivos de control de plagas de forma rutinaria, y que el sistema escolar trabaja con el Departamento de Servicios Generales para "abordar cualquier problema entre las visitas programadas".

Mientras tanto, el Departamento de Servicios Generales informó que se han realizado visitas de servicio quincenales, esfuerzos de captura e instalación de estaciones de cebo en el campus de Columbia Heights, donde se ubican la escuela secundaria multicultural Lincoln y la escuela preparatoria multicultural Bell.

“DGS ha identificado huecos en los armarios existentes que podrían estar permitiendo el paso de roedores y comenzará los trabajos de exclusión en julio para sellar estos pasadizos y solucionar el problema de raíz”, indica el comunicado. “DGS también identificó oportunidades para reforzar las prácticas de limpieza y prevención de plagas, y ha animado al personal a desinfectar las estaciones de trabajo a diario, almacenar los alimentos correctamente y reducir el desorden, especialmente en las áreas donde se preparan y almacenan los alimentos”.

Un informe de inspección de un establecimiento de alimentos del Departamento de Salud del Distrito de Columbia, de mediados de mayo, encontró excrementos de roedores e insectos muertos en las trampas de pegamento de la cafetería de la escuela.

Lewis afirmó que la escuela no tiene ninguna norma que impida a los estudiantes comer en otras zonas del campus.

“Eso no ayuda en sus esfuerzos por intentar mitigar la presencia de roedores”, dijo Lewis.

Lewis comentó que, para los estudiantes, “es casi una expectativa” que haya roedores o excrementos. Algunos compañeros de trabajo tienen miedo de dar la voz de alarma por temor a represalias, añadió.

Lewis explicó que el edificio necesita ser rehabilitado, "no solo para eliminar los roedores que hay allí, que viven en las paredes y el techo, sino también para encontrar los puntos de entrada".

Lewis dijo que le tiene miedo a los roedores, por lo que la posibilidad de su presencia le dificultaba concentrarse. El viernes será su último día en la escuela.

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“No tengo ningún interés en volver al edificio porque les tengo fobia”, dijo Lewis. “No quiero arriesgarme a ver a otro o a que uno se meta entre mis pertenencias”.