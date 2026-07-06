Un padre muere intentando salvar a su hijo de 10 años en un incendio en su casa

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Según supieron posteriormente los equipos de rescate, el niño logró escapar de la casa, pero su padre quedó atrapado en el interior y su cuerpo fue descubierto en el segundo piso

Un hombre murió el domingo por la noche al intentar rescatar a su hijo de 10 años de un incendio en su casa en el condado de St. Mary, según la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Maryland.

Poco antes de las 10 de la noche del domingo, dotaciones del Departamento de Bomberos Voluntarios de Leonardtown y de varios departamentos vecinos fueron llamadas a una casa de dos pisos en la cuadra 22800 de Thornbury Drive en Hollywood debido a un incendio con un niño atrapado dentro, según informó la oficina del alguacil en un comunicado la madrugada del lunes.

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Según declaró el subcomisario de bomberos Oliver Akire, los bomberos también habían sido informados de que el propietario de la vivienda había vuelto a entrar para buscar a su hijo, aunque no quedó claro de inmediato si esa información procedía de la persona que llamó inicialmente o de otro testigo.

Según supieron posteriormente los equipos de rescate, el niño logró escapar de la casa, pero su padre quedó atrapado en el interior y su cuerpo fue descubierto en el segundo piso, según el comunicado.

Los investigadores lograron identificar el cuerpo del hombre en el lugar de los hechos, pero ahora la Oficina del Médico Forense determinará la causa y la forma oficial de la muerte, según el comunicado de prensa.

La oficina del jefe de bomberos aún investiga la causa exacta del incendio. Sin embargo, las autoridades creen que la familia estaba usando fuegos artificiales de bengalas que arrojaron a un cubo de basura en la terraza trasera de la casa, donde se incendiaron y envolvieron la vivienda en llamas.

Los agentes de la oficina del jefe de bomberos del estado y de la oficina del sheriff del condado de St. Mary's siguen trabajando para determinar si los fuegos artificiales desechados aún estaban lo suficientemente calientes como para incendiar otros desechos en el contenedor.

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“Nuestros corazones están con esta familia en estos momentos de dolor inimaginable”, declaró el jefe de bomberos estatal interino, Jason Mowbray, en un comunicado. “Mientras continuamos con la investigación, queremos que todos recuerden que los fuegos artificiales no dejan de representar un riesgo cuando termina el espectáculo”.