Un incendio forestal en el este de Washington obliga a evacuar y destruye viviendas

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Los fuertes vientos avivaron el incendio

Los fuertes vientos avivaron un incendio forestal que se propagó por un barrio de Spokane, obligando a la evacuación de unas 1.200 personas y dañando o destruyendo potencialmente hasta 15 estructuras, según informaron los bomberos.

El incendio de Upriver comenzó a las 12:17 del mediodía del martes cerca de Upriver Drive, en el noreste de Spokane, según informó Robert Gray, portavoz del Distrito de Bomberos 9.

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“El fuego se propagó rápidamente ladera arriba y, al llegar a la cima, el viento cambió de dirección y se dirigió directamente al vecindario de Northwoods”, dijo Gray. Los bomberos del estado de Washington e Idaho combatieron el incendio por tierra y aire, pero este se extendió rápidamente a 225 acres (0,35 millas cuadradas) en un área llamada Beacon Hill.

Según un informe del Centro Nacional Interagencial de Incendios, el incendio estaba controlado en un 10% el miércoles por la mañana. El viento amainó durante la noche, pero el fuego seguía activo en la superficie, por lo que existía la posibilidad de que se extendiera el miércoles, declaró Isabelle Hoygaard, portavoz del Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington.