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Un hombre muere tras un tiroteo con la policía

Durante la interacción con el sujeto, el hombre adulto realizó acciones que provocaron que los agentes dispararan sus armas reglamentarias
Un hombre muere tras un tiroteo con la policía
By Washington Hispanic
julio 13, 2026 7:36 am

Un hombre falleció tras un tiroteo en el que se vieron involucrados agentes de policía en el condado de Montgomery, Maryland.

Ocurrió en el centro comercial Montgomery Village Crossing, en Lost Knife Road, en Gaithersburg.

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La policía informó que los agentes respondieron poco antes de las 7 de la tarde después de que una persona llamara para informar sobre un hombre en una parada de autobús que estaba mostrando y cargando un arma.

Los agentes trabajaron para despejar el concurrido estacionamiento del centro comercial. Durante la interacción con el sujeto, el hombre adulto realizó acciones que provocaron que los agentes dispararan sus armas reglamentarias, según un comunicado.

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El capitán Cody Fields del Departamento de Policía del Condado de Montgomery dice que los agentes localizaron al sospechoso y se acercaron a él.

Fields declaró que varios agentes, tanto de la policía del condado de Montgomery como del Departamento de Policía de la ciudad de Gaithersburg, dispararon contra el sospechoso.

La policía informó que se recuperó una pistola en el lugar de los hechos. Ningún agente ni transeúnte resultó herido.

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La investigación del tiroteo ha sido transferida a la División de Investigaciones Independientes de la Fiscalía General.

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