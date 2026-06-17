Un hombre muere en un accidente con una bicicleta eléctrica en el sureste de Washington D.C.

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La policía encontró al hombre inconsciente con lesiones traumáticas y sin respirar

Un accidente de bicicleta eléctrica en el sureste de Washington D.C. dejó un hombre muerto el miércoles por la tarde, según informaron fuentes policiales de la ciudad.

El Departamento de Policía Metropolitana (MPD) informó que recibieron una llamada poco antes de las 4:10 p. m. solicitando que la policía se dirigiera al lado de salida del puente de South Capitol Street, conocido como el puente conmemorativo Frederick Douglass, para verificar un reporte de un accidente de bicicleta eléctrica.

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Al llegar, encontraron a un hombre inconsciente con lesiones traumáticas y sin respirar, según informaron las autoridades. Fue trasladado a un hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

La policía indicó que su investigación demostró que la bicicleta eléctrica y la víctima fueron los únicos implicados en el accidente.