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Un atropello con fuga en la I-295 deja un peatón muerto

La policía de Washington D.C. indicó que, según la descripción preliminar, se trata de un SUV verde
Un atropello con fuga en la I-295 deja un peatón muerto
By Washington Hispanic
julio 13, 2026 1:34 pm

La policía informó que los agentes encontraron a una mujer con heridas graves tras ser atropellada por un vehículo.

Según la policía de DC, los servicios de bomberos y emergencias médicas de DC declararon a la mujer fallecida en el lugar del accidente. La Unidad de Investigación de Accidentes Graves del departamento de policía acudió al lugar para investigar.

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El vehículo implicado en el accidente se dio a la fuga. La policía de Washington D.C. indicó que, según la descripción preliminar, se trata de un SUV verde.

La policía ha pedido a cualquier persona que tenga información que llame al departamento al 202-727-9099 o envíe información por mensaje de texto al 50411.

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