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Un adolescente muere en un tiroteo

Buscan al sospechoso
Un adolescente muere en un tiroteo
By Washington Hispanic
julio 13, 2026 6:40 am

Un niño de 13 años murió tras un tiroteo en el noreste de Washington D.C. el sábado y la policía está buscando al sospechoso.

Poco antes de las 8:25 p. m., la policía fue alertada sobre un tiroteo en la cuadra 1600 de Rosedale Street NE.

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Al llegar, la policía encontró al niño con una herida de bala, según informaron las autoridades. Fue declarado muerto en el lugar.

La policía ha indicado que está buscando a un "menor de edad que vestía una camisa negra y pantalones negros".

Según la policía, la última vez que se le vio fue en una bicicleta negra en la zona de la calle 16 y Rosedale.

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