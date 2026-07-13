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Tres muertos tras un accidente de coche contra motocicleta

La policía informó que el Tesla "no cedió el paso" a una motocicleta Harley-Davidson que circulaba en dirección sur por la Ruta 301
Tres muertos tras un accidente de coche contra motocicleta
By Washington Hispanic
julio 13, 2026 2:23 pm

Tres personas fallecieron y una fue trasladada al hospital tras un accidente ocurrido la madrugada del domingo en la Ruta 301, en el condado de Prince George, Maryland, según informó la policía estatal.

La policía estatal de Maryland informó que el incidente ocurrió a las 12:45 a. m. cuando un Tesla Model 3 negro giraba a la izquierda desde la Ruta 301 hacia Governors Park Lane.

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La policía informó que el Tesla "no cedió el paso" a una motocicleta Harley-Davidson que circulaba en dirección sur por la Ruta 301.

Según la policía, la motocicleta impactó contra el lado del pasajero del Tesla.

Tras la colisión con el Tesla, la policía cree que un tercer vehículo atropelló a un pasajero de la motocicleta y se dio a la fuga. La policía no dispone de una descripción de dicho vehículo y está buscando a su conductor.

Según la policía, el pasajero del asiento trasero del Tesla, el conductor de la motocicleta y un pasajero de la motocicleta fallecieron en el lugar del accidente.

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El conductor y la pasajera de la motocicleta fueron identificados como Matthew Eric Vowell, de 48 años, y Krystal Ann Vowell, de 47 años, ambos de Friendship, Maryland.

La pasajera del asiento trasero del Tesla fue identificada como Adriana Lanae Maxwell, de 22 años y residente de Glen Burnie.

El conductor del Tesla, cuya identidad no se ha hecho pública, fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

Los investigadores creen que el Tesla se estaba utilizando como vehículo de transporte compartido en el momento del accidente.

El equipo de investigación de accidentes de la policía estatal de Maryland está al frente de la investigación.

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La policía solicitó la colaboración ciudadana para localizar al conductor que se dio a la fuga. Se puede proporcionar información llamando al 410-819-4753.

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