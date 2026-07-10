¿Te subieron la renta? Esto es lo que cambió en Montgomery County y lo que todo inquilino debe saber desde julio

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Miles de residentes podrían estar protegidos por la ley de estabilización de rentas, pero no todos los apartamentos califican. Conocer las reglas puede evitar aumentos que no cumplen con la normativa

Una familia revisa un aviso de renovación de alquiler frente a un complejo residencial

Julio comenzó con cambios importantes para miles de personas que alquilan vivienda en Montgomery County. Desde el 1 de julio de 2026, entró en vigor el nuevo límite anual para los aumentos de renta en las propiedades sujetas a la Ley de Estabilización de Rentas del condado, reduciendo el incremento máximo permitido del 5.7 % al 5.2 %.

Para muchas familias latinas, donde el costo de la vivienda representa uno de los gastos más altos del presupuesto mensual, entender cómo funciona esta ley puede marcar la diferencia entre aceptar un aumento legal o identificar uno que merece ser revisado.

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¿Qué cambió este año?

Cada año, el Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios de Montgomery County (DHCA) calcula el aumento máximo permitido utilizando el Índice de Precios al Consumidor para el área de Washington (CPI-U). La ley establece que el incremento anual será el menor entre:

El CPI-U + 3 %, o

Un máximo de 6 %.

Para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027, el CPI-U fue de 2.2 %, por lo que el aumento máximo autorizado quedó fijado en 5.2 %.

Esto significa que, para las propiedades reguladas, un propietario no puede aumentar la renta por encima de ese porcentaje, salvo en circunstancias específicas autorizadas por el condado.

No todos los apartamentos están protegidos

Uno de los errores más comunes es pensar que el límite aplica automáticamente a todas las viviendas de alquiler. No es así.

La ley de estabilización cubre, en términos generales, las unidades residenciales con licencia del condado que tienen 23 años o más de antigüedad, salvo aquellas que califican para una exención establecida por la normativa. Además, algunas ciudades dentro de Montgomery County administran sus propias reglas y no están sujetas a este programa del condado. Entre ellas se encuentran:

Rockville

Gaithersburg

Takoma Park

Barnesville

Laytonsville

Si vive en una de estas jurisdicciones, las normas sobre aumentos de renta pueden ser diferentes.

La renta no puede subir en cualquier momento

La legislación también establece límites sobre cuándo puede aplicarse un aumento.

Entre las principales reglas se encuentran:

La renta solo puede aumentar una vez cada 12 meses.

El incremento debe realizarse al renovar el contrato o al firmar uno nuevo.

En contratos de varios años, el propietario no puede modificar la renta durante la vigencia del contrato.

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Los propietarios deben entregar un aviso por escrito con al menos 90 días de anticipación, indicando el monto actual, el nuevo monto, el porcentaje del incremento y la fecha en que entrará en vigor.

Si un inquilino considera que el aumento no cumple con la ley, puede solicitar que el Departamento de Vivienda revise el caso.

También cambiaron algunos cargos adicionales

La actualización anual no solo afecta la renta mensual. El condado también ajustó algunos cargos permitidos para propiedades reguladas.

Entre ellos se encuentran:

Depósitos y tarifas relacionadas con mascotas.

Cargos por cambio o pérdida de llaves.

Tarifas por apertura de puertas (lockout).

Algunos costos relacionados con estacionamientos y otros servicios autorizados.

Estos montos también están sujetos a límites establecidos por el DHCA y no pueden modificarse libremente por el propietario.

¿Qué significa esto para las familias latinas?

Montgomery County alberga una de las comunidades latinas más grandes del estado de Maryland. Para muchas familias, el alquiler representa entre el 30 % y el 50 % de sus ingresos mensuales.

En un mercado donde los costos de vivienda continúan siendo elevados, la ley busca ofrecer mayor estabilidad a quienes viven en propiedades cubiertas por el programa de estabilización. Sin embargo, los expertos recuerdan que es importante verificar si una vivienda está realmente protegida antes de asumir que el límite del 5.2 % aplica al contrato de arrendamiento.

También recomiendan conservar copias de cualquier notificación recibida por parte del propietario y revisar cuidadosamente el porcentaje de aumento antes de firmar una renovación.

Cómo verificar si su vivienda está protegida

Los residentes pueden comunicarse con la Office of Rent Stabilization del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios para obtener información sobre si una propiedad está sujeta a la ley, conocer sus derechos como inquilinos o presentar una consulta sobre un aumento de renta.

El condado también mantiene información actualizada sobre la ley, las propiedades reguladas y los procedimientos para presentar reclamaciones a través de sus canales oficiales.

Lo que debe saber

✔ El nuevo límite de aumento para viviendas reguladas es 5.2 %.

✔ Entró en vigor el 1 de julio de 2026.

✔ No todas las propiedades están cubiertas por la ley.

✔ El propietario debe entregar un aviso por escrito con 90 días de anticipación.

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✔ Si cree que el aumento no cumple con la normativa, puede solicitar una revisión ante el Departamento de Vivienda del condado.