Shanti y Cinder, los adorables pandas rojos en el Zoológico Nacional de DC

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Los pequeños gemelos nacieron en mayo y sus nombres rinden homenaje a la conservación de la naturaleza y a sus características físicas.

Shanti y Cinder, los pandas rojos gemelos nacidos en mayo en las instalaciones del Smithsonian en Virginia, recibieron oficialmente sus nombres.

El Zoológico Nacional del Smithsonian, en Washington, DC, anunció oficialmente los nombres de dos adorables pandas rojos gemelos que nacieron el pasado mes de mayo, una noticia que ha despertado entusiasmo entre los amantes de los animales.

Los pequeños fueron bautizados como Shanti y Cinder, nombres seleccionados por miembros del Consejo del Smithsonian, luego de su nacimiento en las instalaciones del Instituto de Biología de la Conservación, ubicado en Front Royal, Virginia.

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Los gemelos son hijos de Sequoia y Mow Mow, dos pandas rojos que forman parte de los esfuerzos de conservación de esta especie.

Shanti, la hembra, recibió su nombre en homenaje a Shanti Malla, reconocida como la primera mujer guardabosques del oeste de Nepal. Su trabajo se concentra en proteger los bosques y las especies silvestres, especialmente los pandas rojos, mediante programas de vigilancia, educación comunitaria e investigaciones contra la caza furtiva.

“Protegemos los bosques y la vida silvestre para nuestros hijos. Si no hay árboles, no hay vida”, expresó Malla, según compartió el Smithsonian.

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Por su parte, Cinder, el pequeño macho, fue nombrado en referencia a los tonos rojizos y marrones de su pelaje. Los cuidadores también consideran que el nombre refleja su personalidad, descrita como más tranquila que la de Dolly, otra cría del programa, aunque igualmente juguetona y llena de energía.

A través de sus redes sociales, el Smithsonian celebró la elección de los nombres y agradeció a los integrantes de su consejo por participar en esta decisión.

Aunque Shanti y Cinder permanecen en las instalaciones de conservación de Front Royal, que no están abiertas al público, quienes deseen conocer de cerca a estos simpáticos animales pueden visitar el Zoológico Nacional de Washington, específicamente el área conocida como Asia Trail.

Allí vive Asa, una panda roja adulta que forma parte de la colección de animales del zoológico.

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El nacimiento de los gemelos representa una oportunidad para destacar la importancia de proteger a los pandas rojos y preservar los bosques asiáticos donde habitan, amenazados por la pérdida de su entorno natural y otras actividades humanas.