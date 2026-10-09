Senador Warner respalda a trabajadores de aeropuertos

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Que reclaman acceso a seguro médico asequible

El senador federal por Virginia, Mark Warner, manifestó su respaldo a los trabajadores de servicios aeroportuarios que exigen mejores beneficios laborales y acceso a un seguro de salud a precios razonables, durante un encuentro realizado el miércoles en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Washington.

El legislador demócrata se reunió con representantes del sindicato 32BJ SEIU, organización que agrupa a empleados encargados de asistir a pasajeros en sillas de ruedas, transportar equipajes, realizar labores en las pistas y brindar distintos servicios dentro de las terminales aéreas.

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Estos trabajadores desempeñan funciones esenciales en los aeropuertos Ronald Reagan, Dulles International y Baltimore/Washington International (BWI), tres de las principales instalaciones aéreas de la región metropolitana.

Según dirigentes sindicales, muchos de estos empleados reciben un salario mínimo de 17.13 dólares por hora, establecido por la autoridad aeroportuaria, una cantidad que consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas de sus familias. Como consecuencia, numerosos trabajadores se ven obligados a mantener dos o más empleos para afrontar sus gastos.

Casi la mitad no cuenta con seguro médico

La falta de cobertura de salud constituye una de las principales preocupaciones del sector. Una encuesta realizada por el sindicato reveló que el 44% de los trabajadores de servicios aeroportuarios carece de seguro médico.

Además, entre quienes sí cuentan con algún tipo de cobertura, el 90% depende de programas públicos de asistencia sanitaria, como Medicaid y Medicare, de acuerdo con los datos proporcionados por 32BJ SEIU.

Ante esta situación, Warner expresó su apoyo a la adopción de medidas inmediatas por parte de las autoridades de Virginia para proteger a los empleados que podrían perder su cobertura médica.

El senador también destacó la necesidad de impulsar reformas legislativas a nivel federal que permitan avanzar hacia un sistema de atención médica universal y accesible para todos los estadounidenses.

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Por su parte, los representantes sindicales solicitaron a los legisladores estatales y a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que aprueben una ley que obligue a proporcionar cobertura de salud a los empleados contratados por empresas que prestan servicios en los aeropuertos.

Reconocimiento a trabajadores esenciales

Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del sindicato 32BJ SEIU, recordó el sacrificio realizado por miles de empleados aeroportuarios durante la pandemia de COVID-19, cuando continuaron trabajando pese a los riesgos para su salud.

“Son personas que trabajaron durante la pandemia sin seguro médico, poniendo en peligro sus vidas todos los días”, expresó Contreras. “Son trabajadores esenciales y merecen recibir el trato y los beneficios que corresponden a esa responsabilidad”.

El dirigente sindical lamentó que, a pesar de haber mantenido en funcionamiento servicios indispensables durante la emergencia sanitaria, muchos empleados todavía no hayan recibido mejoras significativas en sus salarios y prestaciones laborales.

Warner advirtió, además, que la falta de seguro médico no solamente perjudica a los trabajadores y sus familias, sino que también puede generar mayores gastos para el sistema de salud.

Explicó que las personas sin cobertura suelen acudir a las salas de emergencia cuando necesitan atención, lo que termina trasladando parte de esos costos al conjunto del sistema sanitario.

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El encuentro puso nuevamente sobre la mesa la necesidad de mejorar las condiciones laborales de miles de empleados que contribuyen diariamente al funcionamiento de los aeropuertos de la región y que, pese a la importancia de sus funciones, continúan enfrentando dificultades para acceder a servicios médicos adecuados.