Se avecina una ola de calor con temperaturas abrasadoras en la región de Washington D.C.

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“El récord para el miércoles es de 102 grados, establecido en 1901. En este momento, tenemos una previsión de máxima de 101”, dijo Peña sobre el primer día de calor intenso.

Tras un fin de semana lluvioso, la región de Washington D.C. se secará y las temperaturas se dispararán hasta superar los 38 grados Celsius (100 grados Fahrenheit) a medida que una ola de calor se instale sobre la zona a mediados de semana.

Si bien las lluvias han sido abundantes, el meteorólogo de 7News First Alert, Mark Peña, afirmó que se necesitan más precipitaciones para paliar la sequía generalizada y severa que azota la región. Sin embargo, el clima húmedo ha generado un efecto contraproducente ante las altas temperaturas previstas para esta semana.

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“A medida que la lluvia comience a evaporarse, aumentará el contenido de humedad en el aire, por lo que, a medida que aumente el calor, tendremos puntos de rocío más altos, lo que provocará una mayor humedad y, finalmente, valores más altos del índice de calor”, dijo Peña.

Añadió que los valores del índice de calor podrían alcanzar entre 107 y 112 grados desde el miércoles hasta el viernes.

Calor récord

La región estará bajo una cúpula de calor, una condición atmosférica que atrapa el calor extremo durante un período prolongado, explicó Peña. Añadió que la cúpula de calor prevista para mediados de semana traerá alta presión, lo que comprime el aire hacia la superficie terrestre y provoca su calentamiento.

La cúpula se asentará sobre la región durante varios días.

“Las cúpulas de calor provocan olas de calor”, dijo Peña, quien prevé que los récords de calor podrían igualarse o superarse a partir del miércoles y durante el fin de semana.

“El récord para el miércoles es de 102 grados, establecido en 1901. En este momento, tenemos una previsión de máxima de 101”, dijo Peña sobre el primer día de calor intenso.

El jueves y el viernes también podrían registrarse temperaturas récord.

“Se trata de una ola de calor prolongada que podría batir algunos récords establecidos en los últimos 125 años, así que debemos asegurarnos de prepararnos y mantenernos frescos durante los próximos días”, dijo Peña.

Peña dijo que es demasiado pronto para saber si la temporada de verano de 2026 superará las temperaturas de 2025, pero señaló que es raro ver temperaturas de tres dígitos tan temprano en la temporada.

Mantenerse a salvo

El calor puede ser peligroso, y quienes salgan a la calle deben mantenerse hidratados, permanecer a la sombra y estar pendientes de sus vecinos y mascotas, dijo Peña.

“Recuerden usar ropa de colores claros y holgada, ya que los colores claros reflejarán algunos de los rayos UV si están expuestos a la luz solar directa”, dijo.

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Dado que el calor persistirá durante el fin de semana festivo, Peña tenía un mensaje para la multitud que saldrá a la calle: "Simplemente háganlo con precaución".