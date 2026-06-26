“Reflecting Pool” habría sido dañada con un objeto afilado

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Detectan daños en el revestimiento del estanque del Monumento a Lincoln;

El revestimiento ubicado en la parte inferior del estanque Reflectante del Monumento a Lincoln sufrió daños luego de que una sección fuera cortada presuntamente con un cuchillo o una navaja, según informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

El incidente ocurrió este mes y afectó el sellador de espuma instalado como parte de un proyecto de renovación valorado en $16 millones. La información fue revelada por Frank Lands, subdirector de operaciones del Servicio de Parques Nacionales, en un documento judicial presentado el miércoles por la noche.

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Lands explicó que el caso fue reportado a la Policía de Parques de Estados Unidos el pasado 9 de junio. Su declaración formó parte de un expediente relacionado con una demanda presentada por una organización sin fines de lucro que busca detener los trabajos impulsados por la administración del presidente Donald Trump en el histórico lugar.

Sin embargo, el funcionario no indicó si las autoridades consideran el daño como un acto de vandalismo ni señaló a posibles responsables.

De acuerdo con el informe policial, la estructura del estanque sufrió afectaciones que incluyen cortes en la capa de sellador colocada sobre la espuma protectora, además de daños en el material superficial que se estaba desprendiendo. Lands agregó que aproximadamente 70 tapas de postes de una cerca también fueron arrojadas dentro del estanque.

Estas declaraciones representan la primera vez que funcionarios de la administración republicana ofrecen detalles específicos sobre cuándo y cómo pudo haberse producido el deterioro del estanque, después de que la mayor parte del proyecto de rehabilitación ya había sido completada.

El presidente y otros funcionarios habían señalado en varias ocasiones, sin presentar pruebas, que actos de vandalismo eran responsables por problemas como pintura desprendida, una supuesta abertura de 350 pies en el revestimiento y otros daños registrados en la estructura.

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Trump había prometido renovar la apariencia del histórico estanque, que tiene más de un siglo de antigüedad, antes de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Como parte del proyecto, ordenó vaciar el estanque y pintar su base con un tono que describió como “azul bandera estadounidense”