¿Qué sucederá con el presupuesto del condado de Prince George tras el fallo de un juez sobre la transferencia de fondos?

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Mientras tanto, la única consecuencia de que el juez haya concedido una orden de restricción temporal es que los 39 millones de dólares no se pueden gastar como se asignó en el presupuesto aprobado a principios de este mes

La reunión del Consejo del Condado de Prince George del lunes en Maryland transcurrió con normalidad, casi por completo.

El consejo escuchó informes y votó proyectos de ley y resoluciones. La única diferencia fue la negativa de la presidenta del consejo, Krystal Oriadha, a hablar con la prensa tras el fallo judicial que impedía al consejo transferir 39 millones de dólares de la Comisión de Parques y Planificación del Área Metropolitana de Maryland.

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Por lo general, el presidente del consejo es uno de los miembros más accesibles del mismo, pero esta vez se basó en una declaración de tres páginas publicada por su oficina el lunes por la mañana, en la que defendía el derecho del consejo a transferir el dinero y argumentaba que la MNCPPC debería retirar la demanda y colaborar con el condado.

Mientras tanto, la única consecuencia de que el juez haya concedido una orden de restricción temporal es que los 39 millones de dólares no se pueden gastar como se asignó en el presupuesto aprobado a principios de este mes.

“Estoy segura de que se reasignarán fondos de otros lugares”, dijo la concejala Jolene Ivey, una de las dos concejalas que critican la magnitud de las transferencias. “Creo que algunas organizaciones sin fines de lucro podrían no recibir financiación, o al menos no al nivel previsto en el proyecto de ley”.

Oriadha, junto con el concejal Ed Burroughs, argumentaron que las transferencias no solo estaban justificadas, sino que también eran una práctica común. En cierto modo, es así. Lo que parece haber alarmado a los miembros de M-NCPPC es la magnitud de las transferencias en esta ocasión, así como otros 27 millones de dólares en recortes al presupuesto operativo de la agencia. Los directivos aún intentan determinar cómo se verán afectadas sus operaciones. Ivey afirmó que la agencia no tuvo más remedio que demandar.

“Ha sido habitual que entre 10 y 15 millones de dólares se destinen a lo que llamamos gastos del proyecto”, dijo. “Se han quejado y han dicho: ‘Por favor, no tomen más que eso’. Entonces, ¿cómo es posible que se les pida que no tomen más que eso y luego se les cobre más del doble?”.

Los miembros del consejo sugirieron que Oriadha y Burroughs eran quienes ejercían mayor control sobre los fondos. Todo esto ocurre apenas unos meses después de que los legisladores estatales ordenaran al condado que detuviera las transferencias de dinero de M-NCPPC a mitad de año —algo que se había producido en numerosas ocasiones desde el otoño pasado— y que solo las realizara durante el ciclo presupuestario habitual.

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Ahora es probable que el estado vuelva a intervenir en la situación. Incluso si no se aprueba una restricción total de las transferencias, un miembro del consejo sugirió que, en su lugar, se podrían establecer más salvaguardias de las que existen actualmente.