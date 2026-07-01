Qué estará abierto y qué estará cerrado en el área de Washington D.C. el 4 de julio de 2026

Metro

Este fin de semana habrá muchísimos cierres y horarios modificados

Este fin de semana habrá muchísimos cierres y horarios modificados en toda la región de Washington D.C., ya que el país celebra el 250 aniversario de su independencia el 4 de julio.

Echa un vistazo a lo que estará abierto y cerrado este 4 de julio.

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Transporte público

El sábado, los viajes en metro serán gratuitos en toda la red desde las 17:00 hasta las 02:00. El estacionamiento en los aparcamientos operados por Metro también será gratuito el viernes.

El servicio de autobuses de Metro funcionará con horario de domingo el 4 de julio.

Los viajes programados con antelación para los suscriptores de MetroAccess serán cancelados, pero los clientes pueden programar un viaje para el Día de la Independencia llamando al 301-562-5360.

La línea Penn del tren MARC funcionará con un horario reducido el viernes.

Y el sábado, la línea Penn ofrecerá el servicio habitual de un sábado. No circularán trenes por las líneas Camden ni Brunswick.

El tren VRE funcionará con horario reducido el viernes. VRE ofrece transporte a los pasajeros que deseen ver los fuegos artificiales en el National Mall el sábado por la noche. El último tren VRE saldrá de Union Station media hora después de que finalice el espectáculo de fuegos artificiales.

corriente continua

Muchas oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el viernes para conmemorar el Día de la Independencia. Las bibliotecas públicas estarán cerradas tanto el viernes como el sábado.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados permanecerán cerradas el viernes y el sábado.

La basura y el reciclaje que normalmente se recogen los viernes se recogerán los sábados.

Las piscinas al aire libre y los parques acuáticos están abiertos de 10:00 a 18:00 los viernes y sábados.

En Washington D.C. no se cobran tarifas de parquímetro el 4 de julio.

Maryland

Las oficinas gubernamentales y las bibliotecas públicas permanecen cerradas en todo Maryland.

Las oficinas de administración de vehículos motorizados permanecen cerradas los viernes y sábados.

El servicio de bebidas alcohólicas abrirá en su horario habitual el viernes y de 10:00 a 17:00 el sábado.

Condado de Montgomery

La línea telefónica MC311 para servicios gubernamentales no urgentes no estará disponible el viernes.

La basura y el reciclaje del condado se recogerán el viernes. La estación de transferencia y el centro de reciclaje de Shady Grove estarán abiertos el viernes, pero cerrados el sábado.

Los autobuses de Ride On funcionarán con el horario de los sábados.

Tanto la tienda física de TRiPS en Silver Spring como la tienda móvil para viajeros permanecerán cerradas.

El sábado, el estacionamiento es gratuito en los aparcamientos, garajes y plazas con parquímetro propiedad del condado.

Las piscinas al aire libre estarán abiertas de 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00.

Algunas instalaciones administradas por Montgomery Parks permanecerán cerradas el viernes y el sábado. Consulta el sitio web del departamento para ver qué lugares estarán abiertos.

Condado de Prince George

La recogida de basura y reciclaje se realizará con normalidad el 4 de julio. Lo mismo ocurrirá con la recogida de residuos voluminosos.

Según el Departamento de Parques y Recreación del condado , los museos, las piscinas, las instalaciones deportivas y los parques permanecerán abiertos el sábado.

Sin embargo, el departamento de parques cerrará algunas de sus instalaciones: el centro comunitario, los centros de arte y los centros de actividades para personas mayores no abrirán el 4 de julio.

Condado de Anne Arundel

La recogida de basuras continuará el viernes y el sábado. El vertedero permanecerá cerrado ambos días.

Tanto el Centro Acuático Olímpico de Arundel como el Centro Acuático de North Arundel permanecerán cerrados el viernes.

Condado de Charles

El viernes se recogerán los residuos reciclables y de jardinería en la acera. El vertedero, la planta de procesamiento de mantillo de Piney Church y los centros de reciclaje permanecerán cerrados el sábado.

Los servicios de VanGO no funcionarán el viernes.

El condado conmemorará el Día de la Independencia el viernes y cerrará las oficinas del Departamento de Recreación, Parques y Turismo, los centros comunitarios escolares, el Elite Gymnastics and Recreation, el Port Tobacco Recreation Center y el Waldorf Senior & Recreation Center.

Las piscinas del condado permanecerán abiertas durante el feriado.

Condado de Howard

La basura doméstica , los materiales reciclables, los restos de comida y los desechos de jardín se recogerán el viernes. Además, los residentes de Ellicott City que tienen su servicio de recolección de basura los sábados tendrán recolección el 4 de julio.

Algunos centros comunitarios están cerrados , pero todos los parques están abiertos.

Condado de Frederick

La basura que normalmente se recoge los viernes se recogerá los lunes.

El servicio de transporte público funcionará con horario festivo el viernes y permanecerá cerrado el sábado.

Virginia

Muchas oficinas gubernamentales, bibliotecas públicas y todas las sucursales del Departamento de Vehículos Motorizados en Virginia permanecerán cerradas el viernes en conmemoración del Día de la Independencia.

Alejandría

El servicio de autobuses DASH operará con horario de sábado y domingo el viernes. Las líneas 102, 103 y 104 no estarán operativas.

El tranvía gratuito de King Street opera desde la estación de metro de King Street hasta el Ayuntamiento/Plaza del Mercado con servicio cada 15 minutos, de 11:00 a 23:00 todos los días, incluidos los días festivos.

Las piscinas Memorial Pool, Old Town Pool y Warwick Pool estarán abiertas de 10:00 a 16:45 el viernes. Los centros recreativos Charles Houston (901 Wythe St.) y Patrick Henry (4653 Taney Ave.) estarán abiertos de 11:00 a 20:00 para funcionar como refugios contra el frío. Todas las demás instalaciones recreativas y centros naturales de la ciudad de Alexandria permanecerán cerrados el viernes.

El sábado, las piscinas Memorial Pool, Old Town Pool y Warwick Pool estarán abiertas de 10:00 a 16:45. El centro acuático Minnie Howard Aquatics Facility estará abierto de 9:00 a 15:00. Los centros recreativos Charles Houston (901 Wythe St.) y Patrick Henry (4653 Taney Ave.) estarán abiertos de 11:00 a 20:00 para funcionar como refugios contra el frío. Todas las demás instalaciones recreativas y centros naturales de la ciudad de Alexandria permanecerán cerrados.

Las bibliotecas permanecerán cerradas el viernes y el sábado.

No habrá retrasos en el servicio de recogida de basura doméstica, reciclaje, residuos de jardín y residuos orgánicos en la acera durante el Día de la Independencia.

El centro de recogida de residuos electrónicos peligrosos domésticos permanecerá cerrado el sábado. El centro siempre está cerrado los viernes.

Las oficinas municipales permanecerán cerradas.

La policía de Alexandria suspenderá la aplicación de las restricciones de estacionamiento en los espacios con parquímetro y en las zonas de estacionamiento para residentes con permiso, en los espacios de estacionamiento legales. Se mantendrán las señales temporales de prohibido estacionar.

La Liga de Bienestar Animal de Alexandria permanecerá cerrada. En caso de emergencia relacionada con un animal, los residentes pueden llamar al 703-746-4444.

Arlington

Los juzgados y los servicios judiciales de Arlington permanecerán cerrados el viernes.

Las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados y las bibliotecas también permanecerán cerradas.

Los centros comunitarios , a excepción del Centro Acuático y de Fitness de Long Bridge, permanecerán cerrados. El LBAFC estará abierto de 6:00 a 14:00.

El estacionamiento con permiso está siempre vigente, salvo que se indique lo contrario. No se controlará el uso de parquímetros.

Las líneas ART 41, 42, 45, 51, 55 y 87 operarán con horario de domingo. Las demás rutas ART permanecerán cerradas.

El centro de recogida y reciclaje de residuos domésticos peligrosos y aparatos electrónicos, así como el centro de reciclaje de productos ecológicos, permanecerán cerrados hasta el lunes 6 de julio.

Condado de Loudoun

El vertedero del condado de Loudoun permanecerá cerrado el 4 de julio.

El viernes, el servicio de transporte público del condado de Loudoun no operará sus autobuses de cercanías hacia Washington D.C., el condado de Arlington ni el Pentágono. El servicio de enlace con el juzgado del condado de Loudoun, que conecta el estacionamiento y garaje de Pennington con el juzgado, tampoco funcionará.

El resto de autobuses circularán con normalidad el viernes.

El sábado, todos los servicios de autobús de Loudoun County Transit serán cancelados con motivo del 4 de julio.

Condado de Fairfax

La recogida de basura y reciclaje se realizará con normalidad durante las vacaciones.

Los centros de reciclaje y eliminación de residuos de la estación de transferencia de la I-66 y del vertedero de la I-95 permanecerán cerrados.

El viernes, el servicio de autobús Fairfax Connector funcionará con el horario de los sábados.

Muchos centros recreativos del condado estarán abiertos el viernes y el sábado. Consulte el sitio web del condado para obtener información detallada sobre los horarios.

Condado de Prince William

El vertedero y la planta de compostaje del condado permanecerán cerrados el sábado.

Las piscinas públicas estarán abiertas de 12:00 a 18:00. Los parques acuáticos Splashdown y Waterworks estarán abiertos.

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OmniRide ofrece viajes gratuitos al Metrorail del Pentágono el 4 de julio para quienes deseen ver los fuegos artificiales. Los autobuses saldrán del estacionamiento Stonebridge en Woodbridge y del estacionamiento de la Universidad en Gainesville. Los pasajeros que deseen aprovechar esta oferta deben registrarse en línea con anticipación .