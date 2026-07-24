Proyecto busca impedir que Washington D.C. aumente impuestos.

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Sin autorización del Congreso

Un comité de la Cámara de Representantes avanzó este miércoles una propuesta republicana que limitaría la capacidad del gobierno de Washington D.C. para incrementar impuestos, tarifas o cargos locales sin recibir previamente el visto bueno del Congreso.

La iniciativa fue presentada por el congresista James Comer, republicano de Kentucky y presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja.

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Comer justificó la medida acusando a los líderes demócratas de la capital de intentar resolver los problemas presupuestarios mediante nuevos aumentos para los contribuyentes.

“Los demócratas radicales de D.C. quieren solucionar sus excesos de gasto sacando todavía más dinero de los bolsillos de los residentes y avanzando aún más hacia el socialismo”, afirmó el legislador.

Durante sus declaraciones, Comer hizo una referencia indirecta a la concejal Janeese Lewis George, quien podría convertirse en la próxima alcaldesa de la ciudad tras obtener la nominación demócrata, aunque no la mencionó por nombre.

La propuesta provocó fuertes críticas entre las autoridades electas del Distrito, quienes consideran que representaría una de las mayores restricciones al autogobierno de la ciudad en más de cinco décadas.

La delegada de D.C. ante el Congreso, Eleanor Holmes Norton, advirtió que la legislación reduciría de manera histórica la autoridad del gobierno local.

“De aprobarse, esta sería la disminución más significativa del poder de D.C. para gobernarse desde la aprobación de la Ley de Autonomía de 1973, es decir, durante toda la era moderna del autogobierno del Distrito”, expresó Norton.

La alcaldesa Muriel Bowser también rechazó el proyecto. En un comunicado, señaló que impediría a la ciudad responder adecuadamente a los problemas económicos y fiscales acumulados en los últimos años.

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Según Bowser, la medida dejaría al Distrito sin herramientas para recuperarse de las consecuencias de la pandemia de COVID-19, el trabajo remoto de los empleados federales y los recortes asociados con DOGE.

El presidente del Concejo de D.C., Phil Mendelson, envió una carta a Comer en la que afirmó que la propuesta impondría severas limitaciones al gobierno local sin otorgar realmente nuevas facultades al Congreso.

Mendelson recordó que el Congreso ya tiene autoridad para rechazar cualquier aumento tributario aprobado por el Concejo de la ciudad.

“El proyecto colocaría al gobierno del Distrito en una camisa de fuerza, aunque no ampliaría el poder que el Congreso ya posee sobre D.C.”, señaló.

El concejal Robert White, candidato demócrata en las elecciones de 2026 para reemplazar a Norton como delegado de la ciudad ante el Congreso, calificó la iniciativa como devastadora.

White sostuvo que el presupuesto de Washington D.C. terminaría convirtiéndose prácticamente en una solicitud sometida a la voluntad de los legisladores federales.

“Nuestro presupuesto se transformaría en una petición enviada al Congreso que quedaría anulada en el momento en que decidieran ignorarla. Eso no es supervisión; es otorgarle al Congreso poder de veto sobre nuestra propia ciudad”, manifestó.

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Aunque la medida podría llegar a ser debatida por el pleno de la Cámara de Representantes, sus posibilidades de aprobación final son inciertas. En el Senado, los demócratas probablemente intentarían bloquearla mediante una maniobra de obstrucción legislativa.