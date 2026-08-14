Proponen restablecer la pena de muerte en D.C.

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Congresista republicana Nancy Mace

La representante republicana Nancy Mace, de Carolina del Sur, presentó este jueves un proyecto de ley que busca reinstaurar la pena capital en Washington, D.C.

La iniciativa, denominada “Restoring the Death Penalty in DC Act”, permitiría aplicar la pena de muerte en casos considerados especialmente graves, entre ellos asesinato en primer grado, homicidio de agentes del orden o trabajadores de seguridad pública, instigación al asesinato, abuso sexual infantil en primer grado y determinados actos de terrorismo.

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“Nuestra capital no puede convertirse en un refugio para los criminales más violentos del país”, afirmó Mace. “Quienes cometen delitos deben saber que sus acciones tienen consecuencias”.

La propuesta también autorizaría a los fiscales a solicitar la pena capital en ciertos delitos relacionados con armas de destrucción masiva, así como en casos de distribución de sustancias controladas a menores cuando esa conducta provoque la muerte de la víctima.

Sin embargo, una condena a muerte no se impondría de manera automática. El proyecto contempla una audiencia separada para determinar la sentencia, durante la cual se analizarían factores agravantes y atenuantes antes de decidir si corresponde aplicar la pena máxima.

En caso de que una persona sea sentenciada a muerte, la electrocución sería el método de ejecución establecido por defecto. No obstante, el condenado podría optar por la inyección letal, el pelotón de fusilamiento, gas letal o hipoxia por nitrógeno.

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“Estamos enviando un mensaje claro: se acabó la época de ser indulgentes con los criminales violentos”, señaló Mace.