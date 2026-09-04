Pronto comenzarán las obras del arco conmemorativo

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Será de 250 pies en el Memorial Circle,

La estructura estaría ubicada en Memorial Circle, en un punto destacado entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington

Los trabajos de excavación para la construcción de un monumental arco conmemorativo de 250 pies de altura podrían comenzar dentro de las próximas dos semanas en Washington, D.C., según informó el secretario del Interior, Doug Burgum.

La estructura estaría ubicada en Memorial Circle, en un punto destacado entre el Lincoln Memorial y el Cementerio Nacional de Arlington. La administración Trump presenta el proyecto como una nueva obra emblemática para la capital del país, tras las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos.

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Burgum anunció el jueves el próximo inicio de los trabajos y describió el proyecto como “una importante obra de la arquitectura estadounidense”.

Las imágenes preliminares muestran un gran arco de color blanco con detalles dorados y la frase “ONE NATION UNDER GOD” (“Una nación bajo Dios”). El diseño incluye además águilas doradas y, en la parte superior, una figura alada sosteniendo una antorcha.

El monumento fue concebido para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, celebrados en 2026.

El presidente Donald Trump ha señalado que el diseño está inspirado en el famoso Arco del Triunfo de París. En las redes sociales, algunos usuarios han comenzado a referirse informalmente al proyecto como el “Arc de Trump”.

Burgum aseguró que la idea de levantar un monumento en Memorial Circle no es nueva y que existen antecedentes de discusiones y planes similares que se remontan a más de un siglo.

Un informe del Servicio de Parques Nacionales expresó respaldo al proyecto, aunque advirtió que la construcción podría afectar las líneas visuales entre varios de los monumentos más importantes de Washington, además de alterar el valor histórico de decenas de sitios cercanos.

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El proyecto también enfrenta una disputa legal. Tres veteranos de las Fuerzas Armadas y un historiador de arquitectura presentaron una demanda argumentando que una obra de esta magnitud debe contar con autorización específica del Congreso.