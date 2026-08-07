Policía activa toque de queda juvenil este fin de semana

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En Columbia Heights

La Policía Metropolitana de Washington, D.C. pondrá en marcha este viernes y sábado una zona especial de control juvenil en Columbia Heights, donde no estará permitida la concentración de nueve o más menores de 18 años en determinados espacios públicos.

La medida estará vigente el viernes 7 y el sábado 8 de agosto, desde las 8:00 de la noche hasta la medianoche, informó el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).

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El perímetro establecido comprende el área delimitada por Park Road, Euclid Street y las calles 11 y 16 del noroeste de la ciudad.

Durante ese horario, los adolescentes y jóvenes menores de edad no podrán reunirse en grupos de nueve personas o más en calles, parques, establecimientos comerciales u otros lugares de acceso público dentro de la zona, salvo que estén participando en alguna actividad autorizada o contemplada entre las excepciones de la normativa.

Las autoridades explicaron que el jefe de la Policía de D.C. tiene la facultad de crear estas áreas temporales cuando se considera que una zona corre riesgo de enfrentar alteraciones del orden público relacionadas con grupos juveniles. Esta autoridad forma parte de la Ley de Toque de Queda Juvenil de 2026.

La restricción específica para Columbia Heights funciona de manera independiente al toque de queda general que se aplica durante el verano en todo el Distrito.

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En julio y agosto, las personas menores de 18 años no pueden permanecer fuera de sus viviendas entre las 12:01 de la madrugada y las 6:00 de la mañana, a menos que cumplan con alguna de las excepciones permitidas por la ley.