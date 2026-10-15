Partido Demócrata de Montgomery celebra exitosa gala anual en Rockville

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La gala reunió a importantes figuras políticas, líderes comunitarios y empresarios, en una noche de reconocimientos y celebración.

El Partido Demócrata del Condado de Montgomery realizó su tradicional gala anual de otoño el pasado jueves 8 de octubre en el hotel Hilton Rockville, Maryland. El evento congregó a destacadas figuras políticas, funcionarios públicos, líderes comunitarios, empresarios y miembros de la organización.

El evento comenzó con una recepción que permitió a los asistentes compartir momentos de confraternidad e intercambiar ideas, seguida de una cena y un programa especial que incluyó discursos, reflexiones sobre el panorama político y reconocimientos a destacados integrantes de la comunidad.

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La presidenta del Comité Central Demócrata del Condado de Montgomery, Pamela Luckett, ofreció las palabras de bienvenida, mientras que el gobernador de Maryland, Wes Moore, estuvo a cargo del discurso inaugural.

Entre las principales figuras del programa también destacaron el concejal Will Jawando, candidato demócrata a ejecutivo del condado de Montgomery, y el congresista Jamie Raskin, quien abordó la importancia del patriotismo constitucional y la defensa de los valores democráticos.

La gala contó además con la participación de Roger Lau, director ejecutivo del Comité Nacional Demócrata (DNC), quien tuvo a su cargo el discurso principal de la noche. Gabe Albornoz, director del Departamento de Recreación del condado, desempeñó el papel de maestro de ceremonias.

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Reconocimientos a líderes comunitarios

Durante la gala se entregaron de premios a personas que se han distinguido por su liderazgo, trabajo voluntario y compromiso con la comunidad.

Entre los homenajeados estuvieron Luz Chavez-Gonzales y Craig Rice, quienes recibieron el Premio Rita Morgan–Bruce Jerney al Servicio Comunitario, en reconocimiento a sus importantes contribuciones sociales.

También fueron reconocidos Trip Rothschild, Andrew Lin, Thea Fine, Sharon Cranford, Victor Weissberg y Susan Heltemes por sus respectivas trayectorias y aportes a la organización y a la comunidad.

La gala concluyó en un ambiente festivo, reafirmando los vínculos entre dirigentes políticos, representantes de organizaciones comunitarias y simpatizantes del Partido Demócrata, a pocas semanas de las elecciones generales del 3 de noviembre.

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El encuentro fue también una oportunidad para celebrar el compromiso y la dedicación de quienes, a través de su trabajo y servicio, contribuyen al desarrollo y bienestar de las comunidades del condado de Montgomery.