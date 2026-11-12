PACHA celebra la excelencia de la gastronomía peruana con su prestigioso "Cuchillo de Oro"

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La asociación de chefs peruanos reunió en Silver Spring a destacados profesionales de la cocina, diplomáticos y líderes comunitarios en una celebración llena de tradición, cultura y sabores del Perú.

El encuentro reunió a reconocidos chefs, empresarios, representantes diplomáticos, líderes comunitarios y amantes de la cocina peruana.

La gastronomía peruana continúa conquistando paladares y abriendo puertas en Estados Unidos, gracias al talento de chefs que han convertido su pasión por la cocina en una verdadera embajada cultural. Ese espíritu de orgullo y tradición estuvo presente durante la celebración anual de la Asociación de Chefs Peruanos Americanos (PACHA), realizada en el Silver Spring Civic Center, en Maryland.

El encuentro reunió a reconocidos chefs, empresarios, representantes diplomáticos, líderes comunitarios y amantes de la cocina peruana, quienes compartieron una velada dedicada a reconocer a los profesionales que contribuyen a posicionar los sabores del Perú en el escenario internacional. Entre los asistentes también se encontraba un representante de PROMPERÚ, entidad encargada de promover al Perú en el exterior.

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El momento más esperado de la noche fue la entrega del prestigioso Cuchillo de Oro 2026 al chef peruano Javier Ángeles, uno de los fundadores de PACHA, en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo y promoción de la gastronomía peruana en Estados Unidos.

La distinción tuvo un significado especial, pues Ángeles fue uno de los visionarios que, junto al chef Miguel García, impulsó la creación de PACHA en 2008, con el propósito de unir a los profesionales de la cocina peruana y fortalecer su presencia en el competitivo mercado estadounidense.

Más que cocinar bien: representar al Perú

En declaraciones a Washington Hispanic, el reconocido chef Yuki Nakandakari, integrante de PACHA, explicó que el Cuchillo de Oro representa mucho más que el talento culinario.

"No solamente tiene que cocinar rico, tiene que ser un profesional a carta cabal, dentro y fuera de la cocina", señaló Nakandakari al explicar los criterios que distinguen a quienes reciben este reconocimiento.

El chef destacó que el objetivo de la organización es promover la excelencia gastronómica y fortalecer el orgullo por las raíces culturales del Perú.

"Todos somos embajadores y esto es parte de representar al Perú, nuestro querido país. Queremos llevarlo al top de la gastronomía mundial", expresó.

Fotos: Miguel Lara / Washington Hispanic

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Una organización con 18 años de trayectoria

Fundada en 2008, PACHA se ha consolidado como una importante red de chefs peruanos en Estados Unidos. Durante casi dos décadas, la organización ha promovido la colaboración entre profesionales, empresarios y restaurantes, ofreciendo oportunidades de capacitación, mentoría y desarrollo profesional.

Cada año, sus integrantes se reúnen en una cumbre gastronómica que culmina con la entrega del Cuchillo de Oro, una distinción que se ha convertido en símbolo de excelencia dentro de la comunidad culinaria peruana.

Entre los homenajeados de ediciones anteriores figuran Johan Reyes, del restaurante Barra Brava, con establecimientos en Rockville y Burtonsville, Maryland, y Bruno Macchiavello, de la cadena Viva Chicken.

Nakandakari también destacó la participación de otros reconocidos chefs vinculados a ediciones anteriores, entre ellos Roberto Cástre, de Houston; Christian Encalada, de Miami; y Darwin Santamaría, de Florida.

De las cocinas familiares a la élite mundial

Durante la entrevista, Nakandakari reflexionó sobre la extraordinaria transformación que ha experimentado la gastronomía peruana durante las últimas décadas.

"Hace 30 años nadie conocía la comida peruana. En el mismo Lima, en el mismo Perú, la gastronomía peruana no era reconocida. Eso era comida de tu casa", recordó.

Sin embargo, aquella cocina familiar ha logrado trascender fronteras y convertirse en una de las expresiones gastronómicas más admiradas internacionalmente.

"Ahora esa cocina de tu casa ha roto fronteras y está considerada como una de las mejores gastronomías mundiales", afirmó.

El chef también reconoció el legado de Gastón Acurio, uno de los grandes impulsores de la internacionalización de la cocina peruana, cuyo trabajo abrió camino a nuevas generaciones de cocineros.

Como ejemplos de ese éxito mencionó a Central y Maido, dos restaurantes peruanos que han alcanzado el primer lugar en la prestigiosa clasificación internacional The World's 50 Best Restaurants.

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Una noche de cultura, tradición y orgullo

La celebración de PACHA también estuvo acompañada de expresiones artísticas tradicionales, entre ellas la marinera, una de las danzas más representativas del Perú, que aportó colorido y elegancia a la velada.

La noche culminó con una cena especial en un ambiente de camaradería, donde los asistentes pudieron compartir experiencias, estrechar vínculos y celebrar el creciente reconocimiento de la gastronomía peruana.

Más allá de los premios, el encuentro dejó un mensaje claro: la cocina peruana es hoy una poderosa expresión de identidad cultural y un motivo de orgullo para millones de peruanos dentro y fuera de su país.

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El reconocimiento a Javier Ángeles, precisamente uno de los fundadores de PACHA, simbolizó también la trayectoria de una organización que durante 18 años ha trabajado para que los sabores, las tradiciones y el talento del Perú ocupen un lugar destacado en las mesas del mundo.