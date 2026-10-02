Nuevas leyes sobre armas y policía entran en vigor

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En Maryland

Las disposiciones se aplican a agentes estatales y locales, así como a miembros deagencias federales que realicen operaciones dentro del estado

Varias nuevas disposiciones relacionadas con armas de fuego y el trabajo de las agencias policiales entraron en vigor este jueves 1 de octubre en Maryland. Las medidas establecen nuevas obligaciones para agentes del orden y comerciantes de armas, mientras preparan el terreno para otra importante restricción que comenzará a aplicarse en enero.

Uno de los cambios más notorios afecta directamente a los agentes policiales. La nueva ley estatal exige, en términos generales, que los oficiales lleven una identificación visible mientras desempeñan sus funciones en Maryland y establece limitaciones al uso de coberturas faciales.

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La norma contempla excepciones para determinados equipos de protección, prendas utilizadas por motivos religiosos y otras circunstancias específicas.

Las disposiciones se aplican a agentes estatales y locales, así como a miembros de agencias federales que realicen operaciones dentro del estado.

Sin embargo, esta parte de la ley podría enfrentar cuestionamientos en los tribunales. Durante una revisión de la legislación, la oficina del fiscal general de Maryland, Anthony Brown, señaló que la norma no parece ser claramente inconstitucional, aunque advirtió que su aplicación a agentes federales podría generar un “riesgo constitucional significativo” debido a la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

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La legislación también establece que los agentes deberán portar su identificación sobre la capa exterior de su vestimenta y, cuando se les solicite, identificarse verbalmente, salvo las excepciones previstas en la propia ley.

Otra disposición que comienza a aplicarse el 1 de octubre obliga a las agencias policiales a proporcionar protección corporal, como chalecos antibalas, a los oficiales asignados a funciones que no sean exclusivamente administrativas.

Los agentes retirados también se verán afectados por una ley separada que modifica la vigencia y renovación de los permisos para portar armas de fuego.

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Los exoficiales que se hayan retirado en buenos términos de una agencia policial estatal, del condado o municipal de Maryland podrán recibir permisos con una duración de cinco años. Bajo determinadas condiciones, estos permisos podrán renovarse por períodos adicionales de cinco años.