No permita que el fraude y las estafas condicionen sus vacaciones de verano

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Si se entera de un vuelo chárter u otra oferta de vuelo privado a un destino, a vecesincluyendo una visita o una estancia en hotel, tenga mucho cuidado. Demasiadosviajeros potenciales descubren después de pagar su dinero que el vuelo, y a vecestodo el viaje no existe.

Cuando haga sus planes de viaje de verano este año, o tal vez ya haya salido a la carretera o esté de camino al aeropuerto, una cosa que debe tener en cuenta; mantenerse financieramente atento al planear sus vacaciones.

La industria de viajes y eventos es especialmente susceptible a fraude y estafas. Ya que la gente está buscando ofertas en lugares poco conocidos, en donde podrían haber actores malintencionados que buscan quedarse con su dinero. Una vez que los viajeros planean el viaje de sus sueños, procurando cuidadosamente el uso de sus fondos, los estafadores estarán preparados para tomarlos.

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Maritza Gonzalez, un gerente de la comunidad en Washington D.C. le ofrece estos consejos para ayudarle a evitar las estafas de viaje más recientes y comunes para que pueda relajarse y disfrutar de su viaje.

Estafas de alquiler

Ha encontrado una gran casa en un sitio web de alquiler vacacional y ha enviado un correo electrónico a el propietario a través del sitio web. Es posible que haya recibido una llamada del “titular”, quien le pidió que enviara su depósito a través de Zelle u otra aplicación de igual a igual. El “propietario” a menudo le presionará para que envíe un depósito para garantizar el alquiler de la propiedad, diciendo que hay mucha demanda, y puede solicitar trasladar la conversación del sitio web oficial a una aplicación de mensajería privada.

A medida que se acerca su viaje, usted puede ponerse en contacto para confirmar los detalles o asumir que todo está bien y llegar directamente al lugar que reservo. Ahí es cuando descubre que está reservada por alguien más, no está disponible para alquilar o no existe en absoluto.

El anuncio que vio podría haber sido falso, o un número de teléfono falso se publicó en un anuncio real, y el verdadero propietario no tiene ni idea de su reserva. De cualquier modo, está estancado sin alojamiento, sin su depósito y con pocas posibilidades de recuperar su dinero.

La mayoría de los sitios oficiales de alquiler de propiedades ofrecen garantías contra el fraude, pero solo si paga y se comunica con los propietarios a través del sitio web oficial. Para evitar estafas de alojamiento, intente ver los lugares en persona si es posible, lea las opiniones de otros viajeros y pague a través de la plataforma oficial. Enviar depósitos a través de giros electrónicos o aplicaciones de igual a igual es como enviar dinero en efectivo; una vez que lo envíe, es posible que no pueda recuperarlo.

Viajes “gratuitos”

A menos que haya ganado un concurso o sorteo legítimo, e incluso esos deben ser examinados, es cerca de imposible encontrar vacaciones gratuitas. Si recibe una llamada, mensaje de texto, correo electrónico u otra notificación de que ha ganado unas vacaciones gratis, puede ser una estafa, especialmente si no recuerda haber participado en un sorteo.

Esté atento a las llamadas o mensajes de texto automatizados que ofrecen vacaciones gratis u “ofertas de vacaciones”. Es posible que no haya ningún paquete de vacaciones disponible, o se le pedirá que pague cargos de procesamiento, impuestos y otros costos para reclamar su viaje “gratuito”, lo que podría incluir alojamiento condicionado.

Si usted participo en un sorteo y le dicen que es el ganador, no deberían pedirle que envíe dinero para reclamar su premio. La Comisión Federal de Comercio es un buen recurso para obtener información para reconocer la legitimidad o fraudulencia de sorteos.

Estafas de vuelo

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Si se entera de un vuelo chárter u otra oferta de vuelo privado a un destino, a veces incluyendo una visita o una estancia en hotel, tenga mucho cuidado. Demasiados viajeros potenciales descubren después de pagar su dinero que el vuelo, y a veces todo el viaje no existe.

El Departamento de Transporte de EE. UU. mantiene listas actualizadas de vuelos chárter aprobados para que pueda asegurarse de que la empresa que está considerando es legítima.

Estafas de entradas para conciertos/eventos

La industria de las entradas para eventos es con frecuencia foco para los estafadores. Es posible que encuentre una oferta increíble para un espectáculo agotado en las redes sociales, envía dinero al vendedor y nunca vuelve a escuchar de ellos. No solo no tiene entradas para el evento, sino que tampoco hay forma de recuperar su dinero.

Aunque algunos vendedores de redes sociales pueden ser legítimos, las mejores fuentes para las ofertas de entradas son sitios de reventa verificados que manejan transacciones y garantizan la autenticidad. Si algo sale mal, hay un rastreo digital que puede ayudarle a recuperar su dinero.

Recordatorios

Incluso las personas más cautelosas pueden ser víctimas de una estafa bien ejecutada, recuerde estos consejos para proteger sus planes de vacaciones.

· Zelle y otras aplicaciones de pago de igual a igual deben reservarse para familiares, amigos y empresas que conozca y en las que confíe. Trate sus transacciones como dinero en efectivo: una vez que los estafadores obtengan el dinero, es posible que no lo recupere.

· Los estafadores están publicitando en las redes sociales y en los mercados en linea. Siempre que sea posible, compre a través de sitios web oficiales y tenga cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser ciertas antes de enviar dinero.

· Los estafadores pueden falsificar la identificación de la persona que llama, los correos electrónicos y los mensajes de texto se muestren como mensajes de su banco u otras empresas. Si alguna vez no está seguro, finalice la conversación y póngase en contacto con la empresa directamente a través de su sitio web oficial o llame al número que aparece al dorso de su tarjeta de banco.

Para obtener más sugerencias sobre bienestar financiero, visite chase.com/security.

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