NHFA celebró 30 años de representación latina

Metro

Con música y reconocimientos

El evento se celebró en la residencia de la embajadora deColombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

La National Hispanic Foundation for the Arts (NHFA) celebró su 30th Annual Visibility Awards & Noche Musical con una elegante velada en la residencia de la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo.

El evento, realizado durante el Mes de la Herencia Hispana, reunió a artistas, periodistas, líderes y representantes del servicio público en una noche llena de música latina, alegría, buena comida y reconocimientos al talento y liderazgo de la comunidad hispana.

Uno de los momentos centrales estuvo a cargo de Felix R. Sánchez, Chair y cofundador de NHFA, quien habló sobre el crecimiento de la organización y los desafíos enfrentados durante tres décadas para lograr una mayor representación latina en las artes, los medios de comunicación y la cultura de Estados Unidos.

Sánchez destacó el trabajo realizado para abrir espacios y crear oportunidades para que nuevas generaciones de artistas y profesionales latinos puedan desarrollar sus carreras y tener mayor visibilidad.

La ceremonia también contó con la participación del senador por Ohio Bernie Moreno, quien ofreció el discurso principal de la noche y se dirigió a los asistentes durante la celebración del 30 aniversario de la organización.

ANUNCIO

Entre los homenajeados estuvo el senador de California Alex Padilla, quien recibió el Walter F. Ulloa Visionary Award, y la actriz y productora mexicana Kate del Castillo, reconocida con el Raúl Juliá Award for Excellence por su extensa trayectoria artística.

Los actores Diego Andrés Rodriguez y James Olivas recibieron el Horizon Award como talentos emergentes y además ofrecieron presentaciones musicales durante la celebración.

La velada contó igualmente con la presencia de miembros del Congreso y periodistas como Boris Sanchez y Priscilla Alvarez, quienes se sumaron a una noche dedicada a celebrar la presencia y el talento latino.

La celebración cerró una jornada que había comenzado con el Visioning Summit, organizado junto con la National Association of Broadcasters, donde se discutieron temas como inteligencia artificial, deportes en vivo, medios de comunicación y el futuro de las industrias creativas.

Fundada por Jimmy Smits, Sonia Braga, Esai Morales, Merel Juliá y Felix R. Sánchez, NHFA ha dedicado tres décadas a impulsar una mayor presencia latina en las artes y el entretenimiento.

La Noche Musical fue una celebración de ese recorrido: una velada de orgullo, talento y comunidad que recordó tanto los avances alcanzados como el trabajo que aún continúa para ampliar la representación latina en Estados Unidos.