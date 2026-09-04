Museo Latino ya tiene sede

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Será en el histórico Arts & Industries Building del Smithsonian

El Arts & Industries Building es el segundo edificio más antiguo propiedad del Smithsonian. Fue inaugurado en 1881y ahora será sede del Museo Nacional del Latino Americano

El Smithsonian anunció esta semana que el histórico Arts & Industries Building, construido en 1881 en el National Mall de Washington, D.C., será la sede permanente del Museo Nacional del Latino Americano (National Museum of the American Latino), institución cuya creación fue autorizada por el Congreso en 2020.

Jorge Zamanillo, director fundador del Museo Nacional del Latino Americano, calificó la decisión como un momento histórico para una iniciativa que ha tomado décadas en concretarse.

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“Hoy alcanzamos un importante hito en un sueño y un esfuerzo que lleva décadas desarrollándose”, expresó Zamanillo.

Agregó que establecer el museo en el Arts & Industries Building permitirá colocar la experiencia y las contribuciones de los latinos de Estados Unidos en un lugar privilegiado del National Mall y, al mismo tiempo, dentro de la narrativa central de la historia Americano.

Zamanillo también destacó la oportunidad de aprovechar el legado de este histórico inmueble y convertirlo en un museo de nueva generación dedicado a presentar y celebrar la historia, la cultura y los aportes de las comunidades latinas al país.

Hasta el momento no se ha seleccionado ni anunciado públicamente al arquitecto que estará a cargo del proyecto de transformación del edificio.

El Congreso autorizó hace seis años la creación del Museo Nacional del Latino Americano.

Luego de aprobar la creación del museo latino, el Congreso instruyó al Smithsonian a estudiar diferentes alternativas para establecer su sede permanente. Entre los lugares considerados se encontraba precisamente el Arts & Industries Building.

Ubicado junto al emblemático Smithsonian Castle, el edificio ha desempeñado históricamente un papel fundamental en el desarrollo de la institución. Durante décadas sirvió como espacio de exhibición y como punto de partida para varios de los museos que posteriormente formarían parte del sistema Smithsonian.

A lo largo de su historia, sus salas han albergado desde vehículos espaciales y fósiles de dinosaurios hasta exposiciones especiales, programas culturales y numerosos eventos.

La Junta de Regentes del Smithsonian también había considerado anteriormente la posibilidad de construir un edificio completamente nuevo para albergar al Museo Nacional del Latino Americano.

Sin embargo, esa alternativa habría requerido autorización del Congreso, un proceso que podía enfrentar importantes obstáculos políticos en momentos en que el Smithsonian ha sido objeto de críticas de organizaciones conservadoras.

Una de las principales ventajas de la decisión anunciada ahora es que el Arts & Industries Building pertenece directamente al Smithsonian. Por esa razón, la institución puede avanzar con el proyecto sin tener que obtener una nueva autorización del Congreso para adquirir o desarrollar un terreno diferente.

El Arts & Industries Building es el segundo edificio más antiguo propiedad del Smithsonian. Fue inaugurado en 1881 y originalmente funcionó como el primer museo nacional de Estados Unidos, según información histórica de la propia institución.

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La selección del inmueble abre ahora una nueva etapa para uno de los proyectos culturales más importantes del Smithsonian y acerca al Museo Nacional del Latino Americano a contar finalmente con una sede permanente en pleno corazón de Washington, D.C.