Montgomery ofrece asistencia gratuita para ayudar a los negocios a reciclar

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Ruth Carbonell, coordinadora de reciclaje ygerente del programa de reciclaje para propiedades multifamiliares.

Los restaurantes, tiendas, oficinas y demás empresas ubicadas en el condado de Montgomery cuentan con recursos gratuitos para mejorar sus programas de reciclaje, reducir desperdicios y cumplir con las normas ambientales locales.

La iniciativa forma parte del programa SORRT, siglas de Smart Organizations Reduce and Recycle Tons, administrado por la Sección de Reducción de Desechos y Reciclaje del Departamento de Protección Ambiental.

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Ruth Carbonell, coordinadora de reciclaje y gerente del programa de reciclaje para propiedades multifamiliares, explicó que reciclar no es opcional para las organizaciones comerciales.

“El reciclaje en el condado es la ley. No solamente para quienes viven aquí, sino también para quienes trabajan aquí”, afirmó.

La ordenanza está vigente desde 1993 y abarca aproximadamente 33,000 negocios y organizaciones. Entre los materiales que deben separarse se encuentran papel, cartón, plástico, vidrio, aluminio y otros metales reciclables.

Carbonell aclaró que el condado no recoge directamente los materiales de los establecimientos comerciales. Cada empresa debe contratar una compañía privada de recolección, pero el gobierno local sí ofrece asesoría técnica, capacitación y materiales educativos.

“Trabajamos capacitando y entrenando a los empresarios para que reciclen mejor. Les damos instrucciones sobre qué es reciclable, qué no lo es y cuáles son las mejores prácticas”, explicó.

El condado también proporciona afiches, etiquetas, calcomanías y pequeños contenedores para oficinas, sin costo adicional. Los negocios pueden solicitar estos recursos en la página oficial de reciclaje o llamando al 311.

Capacitación en español

Uno de los servicios más importantes es el programa Janitorial Training, dirigido al personal de limpieza de oficinas, comercios y otras instalaciones.

El curso se ofrece en inglés y español y enseña cómo separar correctamente los residuos, manejar los materiales reciclables y cumplir con las regulaciones del condado. Los participantes pueden recibir una certificación.

Carbonell indicó que esta capacitación es especialmente útil para trabajadores que provienen de países donde el reciclaje no era una práctica común o no existía la infraestructura necesaria.

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El sector comercial recicla cerca del 60%

Según Carbonell, aproximadamente el 60% de los residuos generados por los negocios del condado es reciclado.

Eso significa que, por cada 100 toneladas de desperdicios producidas por el sector comercial, alrededor de 60 toneladas son recuperadas y desviadas de la basura.

El programa también promueve la reducción y reutilización de materiales mediante seminarios virtuales y al menos dos encuentros presenciales gratuitos al año.

“Tenemos que ayudar a la comunidad hispana en gran manera”, señaló Carbonell, al destacar que el español es el segundo idioma más hablado en el condado.

La funcionaria invitó a participar a negocios de todos los tamaños.

“No importa que sea un negocio de cinco personas o de mil. Todos podemos poner nuestro granito de arena para reciclar, reducir la basura, consumir menos y utilizar nuestros recursos de una manera sabia”, expresó.

Además de proteger el medioambiente, reciclar puede ayudar a las empresas a disminuir gastos de recolección y reducir el consumo de papel, tinta, agua y productos desechables.

Cada año, el condado también reconoce a las organizaciones que superan los requisitos básicos de reciclaje. Las empresas seleccionadas reciben una placa elaborada con vidrio reciclado y son destacadas públicamente en el sitio web y los boletines del condado.

Los negocios interesados en recibir asistencia, materiales o información sobre capacitaciones pueden visitar MontgomeryCountyMD.gov/Recycling o llamar al 311.

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Esta versión conserva el enfoque de servicio, las cifras principales y las mejores declaraciones de la entrevistada.